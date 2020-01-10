Руководитель петербургского пресс-центра ТАСС награждена медалью МЧС России

Руководитель Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС Алефтина Сатикова удостоена медали МЧС России "За пропаганду спасательного дела". Награду вручил начальник Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Аникин в ходе первой в 2020 году пресс-конференции, посвященной работе экстренных служб в новогодние праздники. Примечательно, что модератором мероприятия выступила сама Алефтина Сатикова.

Коллеги по пресс-центру решили сделать Алефтине сюрприз - все наградные документы оформлялись без ее ведома. "Вручение награды явилось для меня полной неожиданностью, - призналась Алефтина. - С коллегами из МЧС мы сотрудничаем на протяжении многих лет. Для большинства людей труд спасателей - это бесконечная история "о доблести, о подвиге, о славе". Вспоминаем мы о них только в дни катастроф, аварий и потрясений. А ежедневная, рутинная работа спасателей для большинства обывателей остается за кадром. Вместе с коллегами из МЧС мы стараемся рассказывать именно об этом".

Алефтина Сатикова работает в ТАСС с 2014 года. Ежегодно СПб РИЦ ТАСС проводит свыше 400 пресс-мероприятий, большинство из которых организованы и проходят при ее непосредственном участии.