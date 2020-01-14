ТАСС откроет студию для интервью с ключевыми экспертами на Гайдаровском форуме в Москве

Главные тренды мировой экономики и вызовы нового десятилетия обсудят ведущие эксперты России и мира на открывающемся 15 января Гайдаровском форуме, который состоится на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Москве.

Традиционно к работе форума, который часто называют "русским Давосом", приковано пристальное внимание не только делового сообщества, но и ведущих СМИ мира.

Информационное агентство России ТАСС на протяжении последних лет выступает генеральным информационным партнером форума и открывает в дни его проведения студию, где проходят интервью с ключевыми ньюсмейкерами. Работу мероприятия будут освещать журналисты различных творческих подразделений агентства.

Важнейшие события и ключевые заявления спикеров найдут отражение на новостных лентах и на сайте ТАСС . Фоторепортажи будут доступны на сайте фотослужбы агентства.

В этом году Гайдаровский форум пройдет под девизом "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". В центре внимания его участников – наиболее актуальные вопросы глобальной и национальной экономики. Стратегия развития России, национальные цели развития и экономический рост, научно-технологические прорывы и цифровизация, трансформация систем государственного управления и геополитические тенденции, образование и социальные лифты для молодежи, налоговые мифы и трансформация банковской системы, социальная ответственность бизнеса – таковы ключевые темы предстоящих мероприятий, сообщили организаторы форума. Всего в дни его работы пройдет более 80 дискуссий различных форматов, спикерами которых станут более 600 человек из более 30 стран.

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, известные бизнесмены, политики, общественные деятели, ученые из России и зарубежных государств. В их числе первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин, президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, председатель совета директоров "Альфа-Банка" Петр Авен, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Среди зарубежных гостей – посол Европейского союза в Российской Федерации Маркус Эдерер, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, а также бывший министр экономики и финансов Италии Джулио Тремонти, экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель и экс-президент Франции Николя Саркози.

Форум продлится до 16 января.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. Ознакомиться с программой форума можно на сайте мероприятия.