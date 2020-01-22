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Выставка лучших фотографий ТАСС за 2019 год открылась перед штаб-квартирой агентства

Работы фотожурналистов напомнят о ярких событиях в жизни страны в прошедшем году
Описание
© Ольга Курилкина/ТАСС

"Лучшие фото ТАСС 2019 года" – так называется фотовыставка, открывшаяся сегодня перед штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре, 2. На ней представлены 20 снимков, которые напоминают о важных моментах в политической, культурной, спортивной и общественной жизни страны в ушедшем году и демонстрируют мастерство фотожурналистов агентства, сумевших "поймать" в объектив самые яркие мгновения.

В числе таких моментов – встреча президента России Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке, к которой было приковано внимание политиков и журналистов всего мира; запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-12" и членами очередной экспедиции на МКС; репетиция Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и салют в его честь.

Целая гамма эмоций собрана в спортивных снимках фотожурналистов ТАСС: здесь и восторг хоккеистов ЦСКА, победивших в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина, и предвкушение успешного броска игроком баскетбольного клуба "Химки" на чемпионате Единой лиги ВТБ, и сосредоточенная целеустремленность участников трековых гонок на II Европейских играх в Минске.

О прошедшем в России Годе театра, официальным информационным партнером которого выступало агентство ТАСС, напомнит сцена из балета "Баядерка" в постановке испанского хореографа Начо Дуато, которая с успехом прошла в октябре прошлого года в Михайловском театре Санкт-Петербурга.

И, конечно же, зрителей не оставят равнодушными кадры, сделанные журналистами ТАСС с борта атомного ледокола "50 лет Победы" в акватории Обской губы, а также захватывающие виды всесезонного горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи.

Авторы представленных снимков – известные фоторепортеры агентства, среди которых шеф-фотограф фотослужбы ТАСС Валерий Шарифулин, собкоры ТАСС в Санкт-Петербурге Александр Демьянчук, в Иваново – Владимир Смирнов и во Владивостоке – Юрий Смитюк.

Полная коллекция лучших фотографий ТАСС за 2019 год представлена на сайте фотослужбы агентства.  

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