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Самые успешные молодые специалисты станут сотрудниками редакций ТАСС

Агентство приглашает на ежегодную стажировку студентов и выпускников вузов

Агентство ТАСС объявляет ежегодный конкурс для студентов последних курсов магистратуры и выпускников вузов на прохождение годовой оплачиваемой стажировки в редакциях.

Стажировка пройдет по одному из трех направлений: редактор новостной ленты, корреспондент тематической редакции и корреспондент по международному направлению.

Для участия в конкурсе соискателям необходимо до 14 февраля направить на электронный адрес polikashina_a@tass.ru резюме с указанием выбранного направления. После этого кандидатам предстоит пройти собеседование и выполнить несколько тестовых заданий, на основе которых будет сформирована команда стажеров.

Ключевые требования к соискателям – желание работать и развиваться в новостной журналистике, а также грамотный устный и письменный русский язык, знание новостной повестки дня, владение двумя и более иностранными языками для международного направления. Знание английского языка обязательно для соискателей по всем направлениям.

Параллельно с работой в редакциях стажеры получат возможность пройти обучение по специально разработанной программе в Академии новостей ТАСС.

Курировать работу молодых специалистов будут опытные наставники из числа ведущих журналистов агентства.

По итогам стажировки самым успешным будет предложено стать частью команды ТАСС.

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