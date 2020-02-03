Жюри интернет-премии "Прометей-2019" продлило прием заявок до 29 февраля

Прием заявок на участие во Всероссийской интернет-премии "Прометей-2019" продлен до 29 февраля включительно. Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель оргкомитета премии Ражап Мусаев. "По просьбам ряда участников мы решили продлить прием заявок до конца февраля. Церемония награждения лауреатов "Прометей-2019" пройдет 2 апреля в пресс-центре ТАСС", – сказал Мусаев.

Всероссийская интернет-премия "Прометей" ежегодно вручается в девяти основных номинациях: "Наука и образование", "Культура и искусство", "Власть и государство", "Общественная деятельность", "Развлечения, отдых, туризм", "Спорт, здоровый образ жизни", "СМИ", "Здравоохранение", "Экономика и бизнес". Также оргкомитет ежегодно учреждает специальные призы для проектов, которые не входят в заявленные номинации, но приносят пользу обществу, делая жизнь людей проще и комфортней.

Напомним, в 2020 году Всероссийская интернет-премия "Прометей" будет вручаться уже в девятый раз. Главная ее задача – поддержка инициатив, которые делают мир вокруг проще и удобнее. В ней участвуют сайты, мобильные приложения, социальные сети и мессенджеры, а также интернет-проекты коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ.

В разные годы лауреатами конкурса становились компании и организации со всей России, в числе которых "Сбербанк", "Триколор", телеканал "360", "Лаборатория Касперского", проект "Корзина доброты", ФСК "Лидер", "Российская газета", интернет-портал Sportbox.ru, "Активный гражданин", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ИНВИТРО, Русский музей, Фонд борьбы с лейкемией и другие.

Организаторами премии традиционно выступают Центр развития цифровых технологий "Прометей" и информационное агентство России ТАСС, генеральным партнером – международная промоутерская компания АСА.

Узнать подробную информацию о премии и подать заявки на участие в ней можно на сайте iprometheus.ru.