Сотрудники ТАСС выступят в школе молодых журналистов на Зимнем фестивале искусств в Сочи

Руководители сразу нескольких творческих подразделений ТАСС станут участниками масштабного образовательного проекта – "Школы молодых журналистов, освещающих события культурной жизни". Он начинает работу в четверг в рамках XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Трехдневный интенсивный курс теоретических и практических занятий пройдет по нескольким направлениям: новостная журналистика, теле- и радиожурналистика, журналистика в глянцевых изданиях.

13 февраля с 14:30 до 16:30 мастер-классы для слушателей проведут руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор и руководитель редакции "ТАСС Дети" Ольга Хабарова. Дукор раскроет секреты концертной и театральной фотосъемки; тема выступления Хабаровой – "Коммуникации с поколением Z: не рассказываем, а показываем".

Чтобы расширить аудиторию слушателей, познакомить представителей медиа из других регионов страны с новыми проектами и поделиться уникальным опытом работы в разных направлениях, ТАСС организует телемост из Сочи в региональные пресс-центры агентства. Гости агентства в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске смогут не только прослушать лекции, но и задать интересующие их вопросы.

Напомним, XIII Зимний международный фестиваль искусств под руководством альтиста и дирижера Юрия Башмета пройдет в Сочи с 12 по 23 февраля 2020 года. За время существования он стал главной зимней культурной площадкой России, на который ежегодно съезжаются любители искусства со всего мира и где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры. Под эгидой фестиваля также проходят различные образовательные проекты и программы, конкурсы и выставки. Агентство ТАСС традиционно выступает медиа-партнером этого знакового события в культурной жизни страны.