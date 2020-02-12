Портал ТАСС "Это Кавказ" назван лауреатом конкурса "Золотой сайт"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Портал ТАСС "Это Кавказ" и его специальный проект "Кавказская война" названы лауреатом престижного конкурса "Золотой сайт". Церемония награждения победителей состоялась на площадке Deworkacy Red October, передает корреспондент ТАСС.

Проект "Кавказская война" победил в номинации "Образовательный портал, научно-популярный сайт, блог", завоевав первую премию. Ежегодно на мероприятии чествуют лучшие интернет-проекты и мобильные приложения Рунета.

Проект "Кавказская война" посвящен одному из самых длительных и противоречивых военных конфликтов в России и приурочен к 155-летию со дня его окончания.

Награду конкурса получила руководитель редакции портала "Это Кавказ" Алла Исаева. "В общей сложности работа над проектом продолжалась девять месяцев. Она началась еще в конце 2018 года и завершилась с публикацией последних серий в августе 2019 года. К счастью, нам удалось увлечь этой работой известных исследователей - лучших специалистов в своих сферах. Ведь эта война длилась почти полвека, не было при этом точных хронологических и географических границ, однозначных трактовок. И самым сложным было, с одной стороны, "объять необъятное", а с другой - вовремя остановиться, выбрать главное из множества событий и выдающихся личностей", - сказала она.

По ее словам, многие факты стали открытием и для самого авторского коллектива, который попытался показать в проекте, насколько сильно повлияла Кавказская война на историю и культуру не только региона, но и всей России - на воинские традиции, оружие, обмундирование, литературу, живопись, медицину. "И хотя проект получился объемным, узнавать историю России с ним будет наверняка увлекательнее, чем по учебникам. Благодаря шикарному дизайну и иллюстрациям наших коллег", - добавила Исаева.

С ресурсом познакомились свыше 395 тыс. уникальных пользователей, а число просмотров превысило один миллион.

"Золотой сайт" - старейший конкурс интернет-проектов в Рунете, организаторами которого выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций и группа проектов RUWARD. ТАСС уже становился лауреатом конкурса, наградами высшей пробы отмечались спецпроекты ТАСС "Италия". История одного падения" и другие.