ТАСС проведет публичную дискуссию о развитии инноваций в Москве

"Инновационная Москва: вызовы времени" – такова тема публичной дискуссии, которую проведет ТАСС 26 февраля в технопарке "Калибр". Ее модератором выступит руководитель редакции новостей Московского региона ТАСС Надежда Геращенко.

Впервые обсуждение различных аспектов развития инновационного кластера Москвы будет происходить как Cluster talk – в новом формате публичной дискуссии, который был специально разработан командой Управления конференций ТАСС для этого мероприятия.

"В первую очередь это очень живой формат дискуссии. Основой для общения спикеров с аудиторией станет опыт компаний-резидентов технопарков, истории их взлетов и неудач, о которых расскажут их руководители и идейные вдохновители. Именно это дает толчок дискуссии, вызывает интерес, вопросы и споры у слушателей. Для некоторых из предпринимателей работа в инновационной сфере граничит с личным подвигом: они не сломались, не уехали и продолжают работать в России", – прокомментировала формат мероприятия руководитель Управления конференций ТАСС Лариса Белоусова.

Представители столичных властей, образования и бизнеса не только расскажут об уже действующих в Москве возможностях и механизмах поддержки предпринимателей, но и в ходе обстоятельного диалога обсудят проблемы, препятствующие развитию инновационных компаний, а также предложат шаги для их преодоления. Помимо этого, участники конференции обсудят факторы, позволяющие мотивировать компании к разработке и внедрению передовых решений в различных сферах, а кроме того – стратегии внедрения инноваций и перспективы кооперации игроков.

Собеседниками Надежды Геращенко станут руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, президент МТПП Владимир Платонов, руководитель программ Всемирного банка в России Кристофер Миллер, ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский, председатель совета директоров ПАО "Калибр" Михаил Коган, а также представители компаний-резидентов технопарков столицы: глава инжиниринговой компании "Парус электро" Владимир Хлебников генеральный директор "Наукасофт" Александр Халютин, сооснователь и продюсер компании Qoobi ONE Сергей Авдеев и другие.

Познакомиться с подробной программой мероприятия, которое пройдет при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, можно на сайте "Инновационная Москва: вызовы времени".