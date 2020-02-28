Заместитель главного редактора ТАСС выступила на форуме PR-директоров

​​​​​​VI Всероссийский форум PR-директоров "PR Force 2020. Как PR соответствовать внешним изменениям и требованиям бизнеса" состоялся в четверг в Москве. Традиционно в нем принимают участие представители служб по связям с общественностью, маркетологи, эксперты, а также известные журналисты. В числе ключевых вопросов – как увеличивать добавленную стоимость компании в 2020-х годах и какое влияние оказывает глобальная трансформация медиа-пространства на PR стратегии организаций.

Заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина приняла участие в круглом столе "Новые форматы и проверенные методы эффективного взаимодействия со СМИ". В ходе своего выступления она обратила внимание аудитории на типичные ошибки пресс-служб во взаимодействии с журналистами информационных агентств. Одна из них – слишком долгое реагирование на запросы журналистов. "У каждой редакции ТАСС – пул из более чем сотни экспертов. Если представитель пресс-службы или эксперт просит время подумать над комментарием, то чаще всего корреспондент тут же обращается к другим людям. К моменту, когда первый специалист вернется с мнением компании, материал уже будет выпущен на ленту – в агентстве нет времени ждать", – рассказала Лана.

В ходе круглого стола также обсудили необходимость использования эмбарго для новостей в СМИ, список табу в коммуникации PR и медиа, а также другие актуальные темы.

Узнать более подробную информацию о PR Force 2020 можно на сайте мероприятия.