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ТАСС выступил оператором форума "Большой открытый диалог" в Екатеринбурге

Участники форума обсудили пути решения актуальных проблем бизнес-сообщества Свердловской области
Описание
© Владислав Бурнашев/ТАСС

Подведены итоги форума "Большой открытый диалог", который недавно завершил свою работу в Екатеринбурге. Оператором мероприятия выступило Управление конференций ТАСС.

На форуме был реализован новый формат – общение строилось в режиме "общественной приемной". Участниками и организаторами форума он был признан эффективным инструментом, позволяющим решать актуальные вопросы предпринимательства и наладить прямой диалог бизнеса и местных властей. По мнению первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, форум может войти в сборник лучших практик устойчивого развития "Смартека", а его формат будет востребован и в других российских регионах.

Как рассказала руководитель Управления конференций ТАСС Лариса Белоусова, создание условий для выстраивания конструктивного взаимодействия бизнеса и власти – одна из ключевых задач ТАСС в рамках проведения региональных мероприятий. В преддверии "Большого открытого диалога" команда агентства провела масштабную адресную работу, в ходе которой мы общались с предпринимателями, выясняли ключевые проблемы их бизнеса, готовили всю необходимую аналитику, а также обеспечивали участие руководителей области в форуме.

В рамках деловой программы форума выступили заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко, а также представители Челябинской, Калужской, Воронежской и Смоленской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края. Они поделились кейсами из лучших региональных практик, позволивших улучшить процедуры взаимодействия с бизнесом.

По словам Ларисы Белоусовой, формат форума предусматривал личные консультации представителей бизнеса с профильными чиновниками, получить которые можно было по предварительной записи. Таким образом около 150 участников смогли задать свои вопросы в рамках интересующих их тем: строительства, недвижимости, государственных закупок, тарифного регулирования, трудовых, кредитных и информационных ресурсов для предпринимателей. Консультации прошли с участием семи министров Свердловской области, а также заместителей министров и руководителей профильных ведомств.

Четверть предпринимателей уже по итогам "Большого открытого диалога" отметили, что им удалось решить свои вопросы благодаря подобному формату общения. Наибольший интерес вызвали консультации с Министерством инвестиций и развития, Министерством образования и молодежной политики, а также Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Подробную информацию о форуме можно узнать на странице Управления конференций ТАСС.

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