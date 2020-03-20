ТАСС открыл фотовыставку о космонавте Алексее Леонове

55 лет назад, в марте 1965 года, советским летчиком-космонавтом Алексеем Леоновым впервые в мире был осуществлен выход в открытый космос. К знаменательной дате ТАСС приурочил фотовыставку, открывшуюся перед штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре, 2. Большая часть экспозиции – уникальные исторические кадры, рассказывающие о самом герое и участниках первого отряда космонавтов.

Зрители увидят облетевшие весь мир кадры подготовки Алексея Леонова к полету, встречу экипажа космического корабля "Восход-2" во Внуково, смогут прочувствовать атмосферу народного ликования, вкоторой встречали покорителей космического пространства в Москве и городах Европы. Среди редких кадров – момент телефонного разговора космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым после приземления и успешного спасения экипажа, а также пресс-конференция, посвященная первому выходу человека в открытый космос, – ее участниками стали летчики-космонавты Юрий Гагарин, Павел Беляев, Алексей Леонов и академик Мстислав Келдыш (1965 год).

Есть на выставке и несколько кадров последнего десятилетия – в 2017 году Алексей Леонов представлял в ТАСС свою книгу "Время первых. Судьба моя – я сам".

Авторы представленных исторических работ – звезды репортажной журналистики, прославленные фотокорреспонденты ТАСС: Владимир Мусаэльян, Валерий Генде-Роте, Валентин Соболев, Василий Егоров и, конечно же, Валентин Черединцев – единственный фотожурналист страны, знавший Юрия Гагарина задолго до его полета 12 апреля 1961 года и делавший официальные портреты всех первых покорителей Вселенной.

Отметим, помимо фотовыставки, в честь 55-летия полета Алексея Леонова ТАСС выпустил спецпроект " Леонов, твой выход ", в котором с помощью 3D-моделирования поэтапно воссоздан процесс первого выхода человека в открытый космос. Проект позволяет увидеть глазами космонавта историческое достижение экипажа космического корабля "Восход-2".