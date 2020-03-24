Названы победители Всероссийской интернет-премии "Прометей-2020"

Жюри Всероссийской интернет-премии "Прометей-2020" подвело итоги голосования, которое прошло с 6 по 23 марта. В этом году за выход в финал конкурса боролось свыше 40 проектов со всей России.

Победители премии определялись по девяти основным номинациям: "Наука и образование", "Культура и искусство", "Власть и государство", "Общественная деятельность", "Развлечения, отдых, туризм", "Спорт, здоровый образ жизни", "СМИ", "Здравоохранение", "Экономика и бизнес".

Лауреатами конкурса 2020 года стали:

портал "ПроДокторов" (https://prodoctorov.ru/) в номинации "Здравоохранение";

YouTube Проект Zoom (https://is.gd/YF6SMK ) в номинации "Общественная деятельность";

в номинации "Общественная деятельность"; сайт "Умный Железноводск" (https://smart-fe26.ru/ ) в номинации "Власть и государство";

в номинации "Власть и государство"; подкаст и журнал "Вандерласт" (https://wanderlust.wtf/ ) в номинации "Культура и искусство";

в номинации "Культура и искусство"; международная школа программирования для детей ООО "Алгоритмика" https://algoritmika.org/ в номинации "Наука и образование";

в номинации "Наука и образование"; тревел-блог Photo_shapiev https://www.instagram.com/photo_shapiev/ в номинации "Развлечения, отдых, туризм";

в номинации "Развлечения, отдых, туризм"; Forbes Russia http://www.youtube.com/forbesrus в номинации "СМИ";

в номинации "СМИ"; медиапроект о российском женском волейболе Volley_Girlz http://www.instagram.com/volley_girlz в номинации "Спорт, здоровый образ жизни";

в номинации "Спорт, здоровый образ жизни"; ООО "АйГудс Системс" https://new.igooods.ru/ в номинации "Экономика и бизнес".

По традиции оргкомитет премии "Прометей-2020" ежегодно учреждает специальные призы для проектов, которые не входят в заявленные номинации, но приносят пользу обществу, делая жизнь людей проще и комфортней.

В этом году специальной номинации премии удостоено Общественное телевидение России за телепроект "Активная среда".

Оргкомитет учредил также две специальные номинации для молодых журналистов и писателей в честь Лулы Жумалаевой и Тамары Юнусовой, которые скончались в 2019 году – обе они активно помогали многим общественным инициативам на Северном Кавказе, в том числе и премии "Прометей" в первые годы ее проведения. В память о журналисте Тамаре Юнусовой специальный приз будет вручен колумнисту портала "Это Кавказ" и продюсеру телеканала "Путь" Зареме Ахмадовой. Специальным призом в память о поэтессе, публицисте и основательнице журнала "Нана" Луле Жумалаевой наградят художницу и прозаика Асю Умарову.

Кроме этого, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса организаторы премии приняли решение об отмене проведения торжественной церемонии награждения победителей, запланированной на 2 апреля. Символ премии лауреаты получат в индивидуальном порядке.

Как отметил советник руководителя АНО "Российская система качества", член жюри премии "Прометей" Антон Буланов, "значение интернета уже никому доказывать не надо. Но в дни, когда многим приходится работать дистанционно, предоставляемые им возможности приобретают решающее значение не просто для нашей работы – для всей нашей жизни. Именно поэтому премия "Прометей", уже который год отмечающая наиболее успешные интернет-проекты, особенно значима. Для меня большая честь быть членом ее жюри, и я желаю успеха всем проектам, которые были поданы на соискание премии в этом году!"

Известный фотограф Антон Ланге, также входящий в состав жюри премии, считает, что "Прометей" является очень важным лифтом наверх и стимулом для многих IT-проектов и решений, которые сегодня активно инициируются и внедряются нашей молодежью. "В том числе видел среди заявок даже и фотографов, которые интересно снимают и много путешествуют, активно знакомят публику с результатами своего творчества, облегчают туристические маршруты для многих других. Когда-то и один из моих главных проектов в жизни "Хребет. Кавказ от моря до моря" становился лауреатом "Прометея", после меня уже стали приглашать и в жюри премии. Желаю премии дальнейшего развития и успехов во всех начинаниях", – отметил Антон Ланге.

Организаторами конкурса традиционно выступают Центр развития цифровых технологий "Прометей" и информационное агентство России ТАСС. Генеральным партнером премии стала компания Energy Drink Company LTD, а партнерами – портал "Это Кавказ", Фонд Развития Интернет Инициатив (ФРИИ), телеканал "9 волна", АНО "Российская система качества" (Роскачество), международная промоутерская компания ACА, Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Премия "Прометей" проводится ежегодно, начиная с 2011 года, и вручается за проекты, которые приносят пользу обществу и делают жизнь людей проще и комфортней. В ней участвуют сайты, мобильные приложения, социальные сети и мессенджеры, а также интернет-проекты коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ.