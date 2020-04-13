Новая серия фронтовых сообщений ТАСС прозвучит на Радио "Комсомольская правда"

Сообщения фронтовых корреспондентов ТАСС за 13-19 апреля 1945 года прозвучат в эфире Радио "Комсомольская правда" впервые с момента исторических событий весны 1945 года.

Радиослушатели услышат сообщения специальных корреспондентов ТАСС с 3-го Белорусского фронта и Краснознаменного Балтийского флота о боях на Земландском полуострове и сражениях на Балтике, узнают о том, как был взят казавшийся непреступным форт "Король Фридрих Вильгельм" в Кенигсберге. Героями сообщений ТАСС станут также простые солдаты и летчики – те, чьим ратным подвигом была завоевана Победа.

Ежедневно в 12:30 в программе "Как дела, страна" с Михаилом Антоновым (Москва 97,2 FM, Петербург 92 FM) будут звучать отрывки из самых важных сообщений ТАСС, которые передавали военные корреспонденты агентства с фронтов Великой Отечественной в последние дни войны.

Кроме этого, выпуски проекта будут публиковаться на сайтах kp.ru и radiokp.ru, а также в аккаунтах ТАСС в социальных сетях "ВКонтакте" (в формате подкастов) и "Одноклассники", а также в Facebook и Twitter.

Совместный проект агентства ТАСС и Радио "Комсомольская правда", приуроченный к 75-летию Победы, продлится вплоть до 9 мая. Все эти годы сообщения ТАСС хранились в государственных архивах и были доступны только специалистам. Теперь их вновь услышит вся страна.

ТАСС и "Комсомольскую правду" связывают многие годы сотрудничества, которое прошло фронтовую закалку во время Великой Отечественной. С частями Красной Армии тассовцы и журналисты «КП» прошли все дороги войны, ведя летопись героических сражений. Многие фронтовые корреспонденты погибли, коллеги гордятся их подвигом, помнят и чтут их имена.