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Всероссийская программа "Большие гастроли - онлайн" стартовала в соцсетях ТАСС

ТАСС бесплатно покажет лучшие спектакли региональных театров на своих страницах в Facebook, VK и YouTube
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Трансляция первого спектакля в рамках всероссийской программы "Большие гастроли - онлайн" – постановка "Сердце не камень" театра Et Cetera – успешно прошла в официальных аккаунтах ТАСС в Facebook, VK, а также в YouTube. В прямом эфире ее посмотрели свыше 50 тыс. пользователей Интернета. 

Ежедневно в корпоративных соцсетях ТАСС открыт бесплатный доступ к трансляциям спектаклей ведущих региональных театров страны. Расписание показов обновляется каждый понедельник. 
В афише на ближайшие дни спектакли Московского областного театра кукол "Мойры Петроградского района" (24 апреля), Детского музыкального театра имени Наталии Сац "Синяя птица" (25 апреля) и "Алиса в стране чудес" Драматического театра Комсомольска-на-Амуре (26 апреля).

Одна из особенностей проекта заключается в том, что все спектакли идут в режиме стриминга — в формате потокового онлайн-вещания. После трансляции доступна видеозапись постановки. 

Спецпроект "Большие гастроли - онлай" был создан Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности. Первый онлайн-показ прошел 26 марта 2020 года. За три недели он собрал более пяти миллионов зрителей, представив публике свыше 30 постановок более чем из 21 региона страны, в числе которых Бурятия, Коми, Саха (Якутия) и Дагестан. 

Также специально для программы "Большие гастроли - онлайн" Национальный академический драматический театр им. М. Горького (Минск, Республика Беларусь) подготовил премьеру – читку спектакля "Пир во время чумы" из цикла "Маленькие трагедии" А.С. Пушкина.

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