ТАСС объявил о поддержке малого бизнеса

ТАСС присоединился к акции Национальной ассоциации цифровой экономики #поддержималый, нацеленной на оказание поддержки организациям малого бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

Агентство разработало специальное предложение об оказании рекламных услуг на площадке флагманского сайта tass.ru. До 30 июня предприниматели смогут получить скидку 60% на различные виды рекламных форматов агентства. К ним относится баннерная реклама, а также различные виды информационных материалов, в том числе пресс-релизы и партнерские статьи.

Воспользоваться специальными условиями смогут предприятия малого бизнеса, относящиеся к субъектам малого предпринимательства согласно критериям ФЗ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

С подробными условиями и рекламными форматами ТАСС можно ознакомиться здесь.

По всем вопросам, связанным с участием в акции, обращайтесь в Управление продаж рекламы и спецпроектов ТАСС:

руководитель Управления продаж рекламы и спецпроектов

Байрамукова Тамара Пиляловна bairamukova_t@tass.ru,

заместитель руководителя Управления продаж рекламы и спецпроектов

Порфирьева Анна Юрьевна porfiryeva_a@tass.ru.