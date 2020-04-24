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ТАСС объявил о поддержке малого бизнеса

Площадкой для поддержки предпринимателей станет флагманский сайт агентства – tass.ru
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС присоединился к акции Национальной ассоциации цифровой экономики #поддержималый, нацеленной на оказание поддержки организациям малого бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

Агентство разработало специальное предложение об оказании рекламных услуг на площадке флагманского сайта tass.ru. До 30 июня предприниматели смогут получить скидку 60% на различные виды рекламных форматов агентства. К ним относится баннерная реклама, а также различные виды информационных материалов, в том числе пресс-релизы и партнерские статьи.

Воспользоваться специальными условиями смогут предприятия малого бизнеса, относящиеся к субъектам малого предпринимательства согласно критериям ФЗ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".  

С подробными условиями и рекламными форматами ТАСС можно ознакомиться здесь.

По всем вопросам, связанным с участием в акции, обращайтесь в Управление продаж рекламы и спецпроектов ТАСС:

руководитель Управления продаж рекламы и спецпроектов

Байрамукова Тамара Пиляловна bairamukova_t@tass.ru,

заместитель руководителя Управления продаж рекламы и спецпроектов

Порфирьева Анна Юрьевна porfiryeva_a@tass.ru.

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