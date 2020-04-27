Сообщения ТАСС 1945-го о встрече на Эльбе и взятии Берлина прозвучат на Радио "КП"

Сообщения ТАСС о встрече советских войск с союзниками на Эльбе и взятии Берлина вновь прозвучат в радиоэфире спустя 75 лет после этих исторических событий. Это стало возможным благодаря совместному проекту агентства и Радио "Комсомольская правда", который приурочен к юбилею Победы.

27 апреля 1945 года в сообщении из действующей армии – "Советские войска соединились с войсками союзников" – специальный корреспондент ТАСС передавал: "Днем 25 апреля в западной части города Торгоу, лежащего на шоссе Лейпциг-Франкфурт-на-Одере, западнее реки Эльбы, советская разведывательная группа встретилась с солдатами американского патруля. Так прошло историческое соединение советских войск с союзными войсками, рассекшее фронт противника и отрезавшее гитлеровские войска, находящиеся в северной Германии от немецких войск в южных районах Германии".

"Историческая победа! Советские войска полностью овладели столицей Германии – Берлином", – заявил ТАСС 2 мая 1945 года. Сегодня вновь можно ощутить эмоции, с которыми готовил свое сообщение специальный корреспондент агентства Петр Никитич: "Берлин пал. Он побежден нашей силой, нашим уменьем, нашим превосходством. (…) Сегодня весь мир еще раз наглядно убедился в возможностях Красной Армии. (…) Героев Берлина столько, сколько непосредственных участников боя за Берлин. (….) Сегодня войска Маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Маршала Советского Союза Конева, в результате упорных уличных боев, завершили разгром берлинской группы немецких войск и полностью овладели столицей Германии Берлином – центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. Вражеский гарнизон, оборонявший столицу Германии, во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлинг и его штабом, сегодня в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен".

Совместный проект агентства ТАСС и Радио "Комсомольская правда", приуроченный к 75-летию Победы, продлится вплоть до 9 мая. Журналисты радиостанции впервые озвучили и день в день с историческими событиями читают в прямом эфире для многомиллионной аудитории "ТАССовки" Победной весны. Ежедневно в 12:30 в программе "Как дела, страна" с Михаилом Антоновым (Москва 97,2 FM, Петербург 92 FM) звучит рубрика "Срочные сообщения ТАСС".

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ТАСС и "Комсомольскую правду" связывают многие годы сотрудничества, которое прошло фронтовую закалку во время Великой Отечественной. С частями Красной Армии тассовцы и журналисты "КП" прошли все дороги войны, ведя летопись героических сражений. Многие фронтовые корреспонденты погибли, коллеги гордятся их подвигом, помнят и чтут их имена.