{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщения ТАСС 1945-го о встрече на Эльбе и взятии Берлина прозвучат на Радио "КП"

Агентство ТАСС и Радио "Комсомольская правда" продолжают знакомить с событиями последних дней Великой Отечественной войны
Описание
© ТАСС

Сообщения ТАСС о встрече советских войск с союзниками на Эльбе и взятии Берлина вновь прозвучат в радиоэфире спустя 75 лет после этих исторических событий. Это стало возможным благодаря совместному проекту агентства и Радио "Комсомольская правда", который приурочен к юбилею Победы.

27 апреля 1945 года в сообщении из действующей армии – "Советские войска соединились с войсками союзников" – специальный корреспондент ТАСС передавал: "Днем 25 апреля в западной части города Торгоу, лежащего на шоссе Лейпциг-Франкфурт-на-Одере, западнее реки Эльбы, советская разведывательная группа встретилась с солдатами американского патруля. Так прошло историческое соединение советских войск с союзными войсками, рассекшее фронт противника и отрезавшее гитлеровские войска, находящиеся в северной Германии от немецких войск в южных районах Германии".

"Историческая победа! Советские войска полностью овладели столицей Германии – Берлином", – заявил ТАСС 2 мая 1945 года. Сегодня вновь можно ощутить эмоции, с которыми готовил свое сообщение специальный корреспондент агентства Петр Никитич: "Берлин пал. Он побежден нашей силой, нашим уменьем, нашим превосходством. (…) Сегодня весь мир еще раз наглядно убедился в возможностях Красной Армии. (…) Героев Берлина столько, сколько непосредственных участников боя за Берлин. (….) Сегодня войска Маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Маршала Советского Союза Конева, в результате упорных уличных боев, завершили разгром берлинской группы немецких войск и полностью овладели столицей Германии Берлином – центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. Вражеский гарнизон, оборонявший столицу Германии, во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлинг и его штабом, сегодня в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен".

Совместный проект агентства ТАСС и Радио "Комсомольская правда", приуроченный к 75-летию Победы, продлится вплоть до 9 мая. Журналисты радиостанции впервые озвучили и день в день с историческими событиями читают в прямом эфире для многомиллионной аудитории "ТАССовки" Победной весны. Ежедневно в 12:30 в программе "Как дела, страна" с Михаилом Антоновым (Москва 97,2 FM, Петербург 92 FM) звучит рубрика "Срочные сообщения ТАСС".

Все выпуски совместного проекта ТАСС и Радио "Комсомольская правда" также можно слушать в каталоге подкастов Apple Podcasts, Google Podcasts, в сервисе "Яндекс. Музыка", на сайте и мобильном приложении  kp.ru, radiokp.ru и официальных аккаунтах агентства ТАСС во "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook и Twitter.

ТАСС и "Комсомольскую правду" связывают многие годы сотрудничества, которое прошло фронтовую закалку во время Великой Отечественной. С частями Красной Армии тассовцы и журналисты "КП" прошли все дороги войны, ведя летопись героических сражений. Многие фронтовые корреспонденты погибли, коллеги гордятся их подвигом, помнят и чтут их имена.

Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Росархив представил проект "Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом"
Публике впервые доступна переписка лидеров трех держав
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС