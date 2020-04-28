Новый проект Андрея Ванденко стартовал на сайте ТАСС

Новый спецпроект ТАСС "Первые лица бизнеса" вышел на tass.ru. Его автор – известный интервьюер Андрей Ванденко – впервые взял интервью в удаленном формате, которое состоялось на площадке сервиса для проведения видеоконференций Zoom.

Героем первого выпуска стал основатель и председатель совета директоров корпорации "Аеон", миллиардер и визионер Роман Троценко. Он рассказал, как выживает крупный бизнес в условиях пандемии коронавируса, и поделился своим прогнозом о том, как изменятся рынок и наша жизнь после отмены ограничительных мер.

По словам Ванденко, он впервые берет интервью в формате видеосвязи. "Если для моего собеседника Романа Троценко такой способ общения – это уже привычная практика, для меня это новый опыт, – сказал журналист. – Пришлось в ускоренном режиме проходить курс молодого бойца: учиться работать с программой и оборудованием. Но технические особенности – это не самое сложное. Непривычно было работать в условиях, когда нас с собеседником разделяет экран. Раньше я всегда старался исключить такую форму общения, предпочитая беседу при личной встрече, из-за чего некоторые интервью так и не состоялись. Но сегодня приходится учитывать ситуацию, которая сложилась".

Ванденко рассчитывает, что в будущем с кем-то из собеседников у него все же получится организовать личную встречу. "Для меня важен контакт с собеседником, позволяющий почувствовать человека, а при общении через экран многое теряется", – отметил журналист.

В числе будущих героев проекта – владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев и российский инвестор Леонид Богуславский.

С 2014 года Андрей Ванденко ведет проект ТАСС "Первые лица". В этой рубрике агентство публикует интервью руководителей министерств и ведомств, ведущих представителей законодательной и судебной власти, государственных корпораций и компаний, деятелей культуры. В рамках проекта в 2014 году Ванденко записал телеинтервью с президентом России Владимиром Путиным, а в 2020 году выступил автором интервью в спецпроекте ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", получившем широкий резонанс в России и мире.