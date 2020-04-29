ТАСС поделится экспертизой проведения деловых мероприятий  в условиях пандемии

Ежегодная конференция Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России "Роль коммуникаций и СМИ в управлении компанией" пройдет 29-30 апреля. В этом году ее главной темой станет "Бизнес-реальность коммуникационной индустрии – 2020".

В пленарной сессии планируется участие заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина, генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Софии Малявиной, заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрея Кашеварова, председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, члена Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрея Ветлужских.

Участники конференции обсудят ситуацию в отрасли, обменяются лучшими практиками, выработают предложения бизнесу и органам власти для преодоления существующих проблем.

30 апреля в тематической сессии "Точки роста коммуникационной индустрии. Развитие профессии" примет участие руководитель управления конференций ТАСС Лариса Белоусова. Начало видеоконференции в 13:00.

В рамках своего выступления – оно называется "Кризисное обновление в ивентах – оценки и первые выводы" – она даст практические рекомендации и поделится опытом, который приобрела команда ТАСС в ходе первых месяцев работы в новых условиях.

"Очевидно, что вся event-индустрия переживает сложный период трансформации, рынок уже не будет прежним. – Изменения коснулись всех составляющих делового мероприятия: спроса, технологий, аудитории, менеджмента. При этом онлайн-форматы не компенсируют все возможности живого общения и не смогут его заменить. Для многих наших коллег самый сложный вопрос – как организовать онлайн-событие, не похожее на "пижамную вечеринку" – остается до сих пор открытым. Я представлю своего рода Guidelines от ТАСС о главных составляющих успеха", – рассказала Лариса Белоусова накануне своего выступления.

Подробнее с программой конференции можно ознакомиться на сайте АКМР.