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В ТАСС прошло первое тестирование сотрудников на коронавирус

Тесты сдали журналисты из редакций выпуска и фотоинформации
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

Первое тестирование сотрудников на наличие коронавирусной инфекции прошло сегодня в ТАСС. В нем приняли участие журналисты из редакций выпуска и фотоинформации.

Тесты на коронавирус предстоит пройти тем сотрудникам агентства, которые продолжают работать в офисе или постоянно посещают мероприятия по заданиям редакций. На такой шаг руководство ТАСС пошло для того, чтобы максимально обезопасить журналистов, их близких и сам рабочий процесс – учитывая, что значительная часть заражений проходит бессимптомно.

Планируется, что между майскими праздниками тестирование смогут пройти сотрудники других подразделений. В агентстве не исключают, что на ближайшее время эта практика станет регулярной.

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