"ТАСС на войне" – агентство выпустило подарочное издание к 75-летию Победы

В канун 75-летия Победы ТАСС выпустил подарочное издание – документально-публицистическую книгу "ТАСС на войне". Она рассказывает о работе Телеграфного агентства Советского Союза в годы Великой Отечественной и о том важном вкладе, который внесли сотрудники главной новостной службы страны – журналисты, редакторы, телетайписты, радисты, связисты, художники – люди самых разных профессий в Победу над фашизмом.

"Во время войны ТАСС была отведена особая роль на информационной карте. Стране и миру требовалась оперативная и выверенная информация не только о положении на фронтах и в тылу, но и о событиях за рубежом. Сообщения ТАСС печатались во фронтовых газетах и центральной печати, они передавались в иностранную прессу, они транслировались по радио. В этой книге ярко и подробно рассказано, как корреспонденты агентства передавали новости во время обороны Москвы, блокады Ленинграда, Сталинградской битвы, как фотокорреспонденты снимали боевые действия и водружение знамени Победы в Берлине. Уверен, не только тассовцы и наши коллеги в других СМИ, но и все любители документалистики по достоинству оценят это издание. Оно раскрывает ТАСС с совершенно новой, незнакомой стороны", – отметил генеральный директор агентства Сергей Михайлов.

Авторами книги "ТАСС на войне" стали ветераны агентства – Виктор Дюнин, руководивший почти 20 лет корпоративной газетой "Тассовец", и корреспондент Людмила Максимова. В основу книги легли уникальные материалы: архивные документы, письма, дневники и рукописи воспоминаний, записи бесед авторов с бывшими спецкоррами – фронтовыми корреспондентами и фотокорреспондентами ТАСС, прошедшими всю войну.

Среди главных героев – Николай Махаринец, освещавший Сталинградскую битву; о сражениях в Восточной Пруссии рассказывал Емельян Корявичев; Павел Лукницкий был спецкорром ЛенТАСС по Ленинградскому и Волховскому фронтам, участвовал во многих операциях, в том числе на Невском пятачке. Вместе с Красной Армией дошел до столицы Германии Борис Афанасьев – он сообщал о ходе боев за Берлин и ему же довелось присутствовать при подписании акта о капитуляции фашистской Германии.

Особое место в книге занимают иллюстрации: фотографии – здесь представлено около 200 известных и редких работ репортеров агентства, а также легендарные агитационные плакаты "Окна ТАСС", ставшие художественным символом борьбы с фашизмом.

"Книгу эту подчас называют фотоальбомом, – рассказывает Виктор Дюнин. – Да, фотографий в ней необычно много: и легендарных, и уникальных, и впервые увидевших свет. Смотрел я на эти снимки далеких лет и часто завидовал: словом так не расскажешь о том, что было. Рассказывают в книге за нас ярко и убедительно архивные документы, письменные и устные (с магнитофонной ленты), воспоминания, письма с фронта и на фронт".

Из книги "ТАСС на войне" читатели узнают о той огромной ответственности, с которой агентство подошло к выполнению своей информационной миссии в годы Великой Отечественной войны.

ТАСС в годы Великой Отечественной

В годы войны агентство не прекращало работать ни на минуту – не только в Москве, но и в блокадном Ленинграде и других городах страны. В первые дни войны в ТАСС была создана фронтовая редакция, отделы контрпропаганды, расширен отдел радиоперехватов и ряд других.

Сотни сотрудников ушли на фронт: по призыву, добровольцами в ополчение, а также стали фронтовыми корреспондентами в армии, на флоте или в партизанских отрядах.

Осенью 1941 года почти весь коллектив был эвакуирован в Куйбышев. В Москве осталось около 30 человек, включая руководство. Во время бомбардировок столицы журналисты работали на станции метро "Белорусская".

Летопись Великой Отечественной войны невозможно представить без уникальных фронтовых снимков. Имена военных фотокорреспондентов ТАСС – Макса Альперта, Евгения Халдея, Эммануила Евзерихина, Марка Редькина, Николая Ситникова и многих других навечно вписаны в летопись отечественной журналистики. Ряд работ фотокорреспондентов ТАСС стали документальными свидетельствами преступлений фашизма и вошли в обвинительный приговор Нюрнбергского трибунала.

Самым известным проектом агентства военных лет стали агитационные плакаты "Окна ТАСС", продолжившие традиции «Окон сатиры РОСТА». Они появились в витринах Москвы 27 июня 1941 года и были призваны поднять боевой дух солдат, в ярких и простых образах укрепить веру в неизбежность победы над врагом.