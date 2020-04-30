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Петербургский РИЦ ТАСС принимает участие в проекте "Дорогая наша Русь"

Онлайн-проект ориентирован на детей российских соотечественников, проживающих за рубежом
Описание
© Алексей Волков/ТАСС

Журналисты Петербургского РИЦ ТАСС стали участниками культурно-образовательного онлайн-проекта "Дорогая наша Русь". В его рамках тассовцы проведут лекции для детей российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Проект, который реализуется при поддержке Россотрудничества и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, стартовал 30 марта и продлится, как минимум, до конца 2020 года. Он призван познакомить молодое поколение с историей, географией, литературой, культурой и обычаями народов России. В проекте принимают участие более 90 детей из 15 стран. Лекции для них в формате онлайн читают ученые, педагоги, писатели, театральные режиссеры и даже космонавты.

С 29 апреля число лекторов пополнили сотрудники СПб РИЦ ТАСС: директор ТАСС Северо-Запад Александр Потехин, редактор новостного отдела Юлия Андреева и руководитель отдела корпоративных коммуникаций Станислав Вязьменский. Питерские тассовцы расскажут об истории создания агентства, его сегодняшнем дне, трендах современной журналистики, о том, как делаются новости в ТАСС, а также проектах агентства по сохранению исторической памяти.

"Участвовать в проекте нас пригласила заместитель председателя правления Союза организаций российских соотечественников в Испании и Андорре, координатор направления "Историческая память и патриотизм" Елена Александрова, – рассказал Станислав Вязьменский. – Вместе с ней мы уже несколько лет ведем проект по увековечению памяти испанских "детей войны", принимавших участие в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной".

Отдел корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС с 2015 года занимается изучением темы участия испанцев в Великой Отечественной войне на стороне Советского Союза. В 2018 году питерские тассовцы совместно с Испанским центром в Москве выявили фамилии 23 испанских "детей войны", воевавших добровольцами в 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения и павших на Карельском фронте. 24 июня 2018 года в деревне Сяндеба Олонецкого района Республики Карелия были установлены мемориальные знаки с выгравированными на них фамилиями испанских юношей (ТАСС подробно писал об этом). В 2019 году агентство издало книгу Станислава Вязьменского "Ленинградская битва 1941-1944. Партизанский отряд Франциско Гульона: судьба и память".

В сентябре 2020 года в Историческом парке "Россия – моя история" (Санкт-Петербург) при участии СПб РИЦ ТАСС будет открыта мультимедийная выставка "Испанские интернационалисты в боях за Ленинград", приуроченная к 75-летию Победы. Формирование экспозиции проходило совместными усилиями отдела корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС, Испанского центра в Москве, влиятельной испанской общественной организации "Ассоциация летчиков-республиканцев" и сотрудников Исторического парка.

"Сегодня СПб РИЦ ТАСС стал крупным исследовательским центром в СЗФО по изучению советско-российско-испанских отношений, – отметил Вязьменский. – Для нас участие в проекте "Дорогая наша Русь" – это возможность перекинуть мост в будущее, рассказать о культурном наследии России в среде молодых российских соотечественников не только в Испании и испаноязычных странах".

С идеей проекта "Дорогая наша Русь" выступили директор русской школы №1 в Марбелье (Испания) Ирина Чистякова и помощник Генерального почетного консула России в марокканском городе Агадир Наталья Боху. Они активные члены Союзов организаций российских соотечественников в странах их проживания, подвижницы в деле распространения русского языка и сохранения русской культуры за рубежом.

"В среднем каждую лекцию-встречу "посещают" около 35 человек, – рассказала Чистякова. – Сформировалась группа постоянных слушателей из 26 человек. А некоторые лекции слушали более 70 человек".

Участниками проекта стали Русское географическое общество, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, Исторический парк "Россия – моя история" (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Кабардино-Балкарский, Южный федеральный, Казанский федеральный университеты, Российский университет дружбы народов, Московский городской педагогический университет, различные общественные организации.

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