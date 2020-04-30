ТАСС завоевал серебро на престижном конкурсе European Design Awards

ТАСС стал призером международного конкурса European Design Awards. Спецпроект агентства "Полтава, Карл! Как одна битва изменила облик Европы" получил серебро в номинации "Цифровая инфографика, иллюстрации".

Лонгрид, вошедший в число лауреатов премии, приурочен к 310-летию Полтавской битвы. В работе подробно проанализированы не только ход самой битвы и ее предпосылки, но и исторический контекст события, надолго определившего курс развития России и Швеции. Авторы и иллюстраторы систематизировали многие разрозненные исторические данные. В итоге в ходе реализации спецпроекта появилась историческая карта одной из самых знаменитых битв мировой военной истории.

"В этом проекте мы использовали нелинейную, нестандартную композицию – от частного (битвы) к общему (геополитике). Такой "постмодернистский" подход оказался успешным. Проект легко читается, несмотря на внушительные объемы. Команде авторов, дизайнеров и иллюстраторов удалось соблюсти баланс и в сжатые сроки создать из внешне неповоротливой темы наглядную историю. В прошлом году на этом конкурсе мы завоевали бронзу. В этом – уже серебро. Это отличный результат!", – прокомментировала она руководитель отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Кристина Недкова.

"Здорово, что жюри премии отметило нашу работу. Тут все сошлось – и сама история Полтавской баталии очень объемная и многогранная (а значит и многословная), и визуализации в ней было достаточно. Обычно такое обилие инфографики встречается в проектах могучих западных медиа, анализирующих масштабные феномены современности. Например, в спецпроекте NYT про экономику после пандемии или National Geographic о рисках сокращения видов животных в связи с глобальным потеплением. Но нам удалось собрать, обработать и визуализировать такой массив цифр и фактов на материале трехвековой давности", – отметила один из авторов проекта, старший редактор отдела спецпроектов редакции tass.ru Дарья Донина.

Напомним, в прошлом году жюри EDA отметило бронзой спецпроект ТАСС "Тунгусский метеорит: что упало, то пропало" . А в 2018 году проект агентства "Когда пришел Наполеон" занял второе место.

Конкурс European Design Awards (ED-Awards) проводится с 2007 года сообществом из 15 европейских журналов о дизайне при поддержке Международного совета по дизайну (ICO-D). Награда ежегодно вручается профессионалам из Европы за выдающиеся работы в области коммуникационного дизайна. Членами жюри выступают журналисты и отраслевые критики.