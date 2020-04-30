{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТАСС завоевал серебро на престижном конкурсе European Design Awards

Жюри премии отметило спецпроект агентства "Полтава, Карл"
Обложка спецпроекта ТАСС – "Полтава, Карл! Как одна битва изменила Европу" ТАСС
Описание
Обложка спецпроекта ТАСС – "Полтава, Карл! Как одна битва изменила Европу"
© ТАСС

ТАСС стал призером международного конкурса European Design Awards. Спецпроект агентства "Полтава, Карл! Как одна битва изменила облик Европы" получил серебро в номинации "Цифровая инфографика, иллюстрации".

Лонгрид, вошедший в число лауреатов премии, приурочен к 310-летию Полтавской битвы. В работе подробно проанализированы не только ход самой битвы и ее предпосылки, но и исторический контекст события, надолго определившего курс развития России и Швеции. Авторы и иллюстраторы систематизировали многие разрозненные исторические данные. В итоге в ходе реализации спецпроекта появилась историческая карта одной из самых знаменитых битв мировой военной истории.

"В этом проекте мы использовали нелинейную, нестандартную композицию – от частного (битвы) к общему (геополитике). Такой "постмодернистский" подход оказался успешным. Проект легко читается, несмотря на внушительные объемы. Команде авторов, дизайнеров и иллюстраторов удалось соблюсти баланс и в сжатые сроки создать из внешне неповоротливой темы наглядную историю. В прошлом году на этом конкурсе мы завоевали бронзу. В этом – уже серебро. Это отличный результат!", – прокомментировала она руководитель отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Кристина Недкова.

"Здорово, что жюри премии отметило нашу работу. Тут все сошлось – и сама история Полтавской баталии очень объемная и многогранная (а значит и многословная), и визуализации в ней было достаточно. Обычно такое обилие инфографики встречается в проектах могучих западных медиа, анализирующих масштабные феномены современности. Например, в спецпроекте NYT про экономику после пандемии или National Geographic о рисках сокращения видов животных в связи с глобальным потеплением. Но нам удалось собрать, обработать и визуализировать такой массив цифр и фактов на материале трехвековой давности", – отметила один из авторов проекта, старший редактор отдела спецпроектов редакции tass.ru Дарья Донина.

Напомним, в прошлом году жюри EDA отметило бронзой спецпроект ТАСС "Тунгусский метеорит: что упало, то пропало". А в 2018 году проект агентства "Когда пришел Наполеон" занял второе место.

Конкурс European Design Awards (ED-Awards) проводится с 2007 года сообществом из 15 европейских журналов о дизайне при поддержке Международного совета по дизайну (ICO-D). Награда ежегодно вручается профессионалам из Европы за выдающиеся работы в области коммуникационного дизайна. Членами жюри выступают журналисты и отраслевые критики.

Реклама на ТАСС
Петербургский РИЦ ТАСС принимает участие в проекте "Дорогая наша Русь"
Онлайн-проект ориентирован на детей российских соотечественников, проживающих за рубежом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС