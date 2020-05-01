К 75-летию Победы агентство провело фотосъемку исторических плакатов "Окна ТАСС"

Уникальные плакаты самого знаменитого проекта ТАСС времен Великой Отечественной войны теперь доступны в цифровом формате. К 75-летию Победы агентство провело фотосъемку раритетных экземпляров "Окон ТАСС", которые находятся на вечном хранении в Национальном фондохранилище Российской книжной палате (РКП). В годы войны "Окна ТАСС" поднимали боевой дух солдат и укрепляли в людях уверенность в неизбежности победы над врагом.

Фотобанк ТАСС пополнили изображения 125 плакатов, выпущенных в 1941–1946 годах московской "Редакцией-мастерской военно-оборонного плаката "Окна ТАСС", редакцией при Ленинградском отделении ТАСС, а также в Туркмении.

В их числе так называемые "партизанские "Окна ТАСС", которые выпускались с зимы 1942 года по просьбе партизан: компактный формат был предназначен специально для распространения на оккупированных территориях. Немцы настолько боялись этой печатной продукции ТАСС, что известны случаи, когда ее расстреливали из автоматов. Плакаты нанесли столь серьезный психологический удар по врагу, что министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс заочно приговорил к смертной казни всех их авторов.

В Ленинграде с первых дней войны и в блокадную зиму 1941–1942 годов плакаты рисовали художники Виктор Слыщенко, Николай Игнатьев и Моисей Ваксер, которых затем сменил Василий Селиванов. В самые тяжелые месяцы блокады он был единственным штатным сотрудником, выполнявшим работу редактора, художника, техредактора, выпускающего и расклейщика "Окон" на Невском проспекте. Селиванов создал 108 плакатов, каждый тиражом до 3 тыс. экземпляров. В числе отснятых для фотобанка агентства ленинградских "Окон ТАСС" есть и его рисунки.

Сегодня в России и за рубежом больше всего известны плакаты, созданные в двух столицах, хотя известно, что они выпускались во многих крупных городах Советского Союза. В первые месяцы войны этот проект ТАСС стал настолько популярным, что идею "подхватили" художники в Ташкенте, Баку, Ашхабаде, Томске, Саратове, Мурманске, Хабаровске, Свердловске, Самарканде, Фрунзе, а также в Дагестане, на Алтае и в других регионах.

В Национальном фондохранилище РКП есть и уникальные экземпляры туркменских "Окон ТАСС", о которых до сегодняшнего дня практически не было известно, – они также вошли в число отснятых экземпляров.

Об "Окнах ТАСС"

"Редакция-мастерская военно-оборонного плаката "Окна ТАСС" начала работать при ТАСС 25 июня 1941 года. Она располагалась в помещениях художественных салонов Союза художников СССР на Кузнецком мосту, 11 и Кузнецком мосту, 20.

Первое "Окно ТАСС" появилось 27 июня 1941 года в витринах магазинов на Кузнецком мосту. За годы войны только московской редакцией было выпущено порядка 1500 наименований плакатов.

"Окна ТАСС" печатались в несколько красок с помощью трафаретов, в основном вручную. В экстренных случаях срок изготовления плакатов – от идеи до готового продукта – составлял не более 4 часов.

Московская редакция "Окон ТАСС" состояла из 125 художников, 83 писателей и нескольких сотен печатников. В ядро коллектива входили художники Михаил Черемных, Николай Денисовский, Петр Шухмин, Николай Радлов, Борис Ефимов, Владимир Лебедев и Владимир Козлинский. Здесь всходила звезда Кукрыниксов (Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов). Стихотворные подписи и слоганы к плакатам придумывали поэты Демьян Бедный, Самуил Маршак, Павел Антокольский, Василий Лебедев-Кумач, Степан Щипачев, Николай Тихонов, Семен Михаил Исаковский и другие.

Зимой 1942 года редакция начала выпуск "партизанских "Окон ТАСС".

22 марта 1942 года в залах Исторического музея в Москве открылась первая выставка "Окон ТАСС", прошедшая с огромным успехом. "Окна ТАСС" были хорошо известны и за границей. В годы войны они широко экспонировались в Тегеране, Стокгольме, Йоханнесбурге, Лондоне, Вашингтоне, Пекине и Стамбуле.

Редакция военно-оборонного плаката просуществовала в ТАСС до 30 декабря 1946 года, переключившись сначала на темы возвращения воинов-победителей домой, затем на освещение военных операций на Дальнем Востоке, а после окончания Второй мировой войны – на сюжеты, связанные с возвращением к мирному устройству жизни.