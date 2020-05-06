Москва победная: уникальные снимки ТАСС представлены на сайте #Москвастобой

"Москва. Победа" – так называется онлайн-галерея исторических фотографий ТАСС, представленных на сайте stayhome.moscow к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Архивные фотографии, эксклюзивно предоставленные ТАСС для проекта #Москвастобой, расскажут о главных событиях и героях победной весны и лета 1945 года. На снимках – всенародное ликование на Красной площади 9 мая, грандиозный салют из 1 тыс. орудий в честь Победы, встреча воинов-победителей на Белорусском вокзале Москвы, исторический парад Победы 24 июня и его участники, бросание знамен поверженных вражеских соединений к подножию Мавзолея и другие знаковые моменты.

Авторы представленных работ – специальные фотокорреспонденты ТАСС, которые вместе с советскими войсками прошли по дорогам Великой Отечественной с первого и до последнего дня. Среди них Евгений Халдей, прошедший всю войну от Мурманска до Берлина, – его снимки были представлены как обвинительные документы на Нюрнбергском трибунале; Николай Ситников, воевавший в партизанском отряде под Москвой; специальный фотокорреспондент ТАСС на Северном и Черноморском флотах Вадим Ковригин; участник сражения под Москвой Федор Кислов, снимавший танковую битву на Курской дуге и дошедший до Берлина.

#Москвастобой – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа, запущенная комитетом по туризму города Москвы. Благодаря ей каждый пользователь интернета не выходя из дома может посетить ключевые культурные площадки столицы, увидеть трансляции спектаклей, кулинарных шоу, модных показов, послушать лекции, присоединиться к экскурсиям. Каждый день в проект вовлекаются новые участники, а его сайт пополняется новыми познавательными сюжетами.

Фотогалерея "Москва. Победа" – не первый проект ТАСС и сайта #Москвастобой. Ко Дню космонавтики на ресурсе был создан раздел, в котором представлены спецпроекты агентства, посвященные освоению космического пространства. В их числе – материал о выходе Алексея Леонова в открытый космос, прорывные космические предсказания Константина Циолковского, истории создания первого космического устройства и открытия планеты Плутон.