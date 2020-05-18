Главред ТАСС: пандемия нас нисколько не испугала, а лишь позволила мобилизовать силы

"Трансформация медиа в современных условиях" – такова тема вебинара, который прошел в пресс-центре ТАСС с участием руководителей агентства, представителей его творческих подразделений и коммерческого блока, а также компаний-партнеров.

Спикеры ТАСС подробно рассказали о том, как изменилось медиапотребление в условиях пандемии, какие форматы коммуникации с аудиторией демонстрируют наибольшую эффективность, как сегодня агентство выстраивает работу с клиентами и какие продуктовые направления развивает. Об актуальности организованной ТАСС дискуссии говорят цифры – трансляцию в прямом эфире смотрели свыше 300 клиентов и партнеров агентства.

"Пандемия нас нисколько не испугала, а лишь позволила мобилизовать силы", – отметил в приветственном обращении к участникам главный редактор ТАСС Михаил Петров. Вынужденные ограничения не снизили поток новостей и интерес аудитории к ним. Напротив, в период пандемии зафиксирован рост объема обрабатываемой информации примерно на 30% – это не только новости, но и фото- и видеоконтент, а также инфографика. Тому подтверждение – данные компании "Медиалогия": с начала 2020 года ТАСС стабильно занимает первое место по цитируемости в своем сегменте. "Мы настроены, несмотря ни на какие проблемы, эту планку держать и работать столь же интенсивно и так же эффективно", – подчеркнул Петров.

Позитивный контент в "коронавирусную эпоху"

Об особенностях медиапотребления в "коронавирусную эпоху" рассказала коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова. По ее словам, за первый период самоизоляции посещаемость флагманского сайта агентства tass.ru выросла на 80%. Светлана также подчеркнула, что крупным рекламодателям сегодня стоит вкладываться в коммуникационные стратегии, основанные на ценностях, с фокусом на полезное действие контента и вовлечение пользователей. "На запрос аудитории, уставшей от стресса и психологического напряжения, ТАСС откликнулся позитивной информацией. В период карантина мы запустили целую серию новых форматов, направленных на общение с аудиторией, которые вызвали большой интерес", – сказала Светлана Ланюгова. В их числе такие проекты, как "Готовим с ТАСС", "Зарядка на балконе со звездами", а также трансляции выступлений музыкантов ко Дню Победы и спектакли лучших российских театров.

Руководитель отдела по работе с рекламными агентствами Наталья Матушкина и руководитель управления специальных проектов Эльдар Соколов остановились на наиболее востребованных и доказавших свою эффективность digital-форматах и совместно с клиентами поделились новыми кейсами.

Фотоконтент приобрел в период пандемии особую значимость. О работе фоторедакции и защитных мерах для фотографов в текущих условиях рассказала руководитель отдела выпуска фотоинформации Мария Герасимова. В свою очередь руководитель управления визуальных продуктов ТАСС Наталия Казанцева презентовала новый продукт – "онлайн-фотовыставку", актуальную альтернативу традиционному формату выставки.

Из офлайна в онлайн

В распоряжении агентства сегодня находится весь спектр продуктов, которые производят современные медиа, отметил главный редактор ТАСС. Многие привычные форматы взаимодействия с аудиториями агентство сумело оперативно адаптировать к новым условиям: традиционные пресс-конференции и деловые event-мероприятия для бизнес-сообщества ТАСС в кратчайшие сроки переведены в онлайн и режим видеосвязи.

Так, по словам руководителя пресс-центра ТАСС Николая Яковлева, с 20 марта в пресс-центре агентства в Москве и региональных информационных центрах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прошло более 200 онлайн-мероприятий. Разработанные специалистами ТАСС технические решения позволяют собирать на мероприятия до 100 участников.

Опытом дистанционной работы поделилась Мария Картуз, директор Уральского РИЦ, который первым среди региональных центров ТАСС успешно перешел на мероприятия в онлайн-формате. Мария отметила, что в рабочем режиме в регионе ведется подготовка ко всем запланированным крупным мероприятиям и форумам, часть из которых уже поменяла формат, чтобы быть готовыми к выходу из карантина.

Руководитель Управления конференций ТАСС Лариса Белоусова акцентировала внимание на том, что помимо привычных вебинаров и видеолекций, агентство проводит в онлайн-формате полноценные дискуссии, ток-шоу, кейс-шоу, презентации и даже иммерсивные конференции.

Слаженная работа команды ТАСС

По итогам мероприятия организаторы получили позитивные отклики и благодарности клиентов, а также многочисленные запросы на запись трансляции и презентационные материалы спикеров.

Мероприятие прошло успешно благодаря эффективной организации Департаментом маркетинга, а также вкладу команды пресс-центра ТАСС и всесторонней поддержке технической команды.