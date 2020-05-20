ТАСС рассказал, чего ждут московские школьники от будущей работы

Спецпроект, посвященный профориентации и карьере московских школьников, вышел на сайте ТАСС. В его основу легли данные, предоставленные сервисом профнавигации "Профилум", а также сайтом hh.ru.

Проект "Карьера для зумера: ожидание и реальность" состоит из двух частей. В первой авторы сравнили, какие профессии выбирают школьники сами и какие профессии им рекомендует тестирование на профориентацию, учитывающее интересы и склонности детей. Здесь же можно увидеть, как меняется картина выбора от 7-го к 11-му классу.

Во второй части выбор подростков и рекомендации тестирования сравниваются уже с реальной рыночной ситуацией. В ней собраны данные о том, сколько платят в тех отраслях, которые интересы школьникам, о конкуренции, а также представлен топ-20 профессий по приросту числа вакансий в Москве за 10 лет. Выводы, сделанные авторами спецпроекта, комментируют и поясняют специалисты из "Профилума" и hh.ru.

По словам автора спецпроекта Ксении Безвиконной, проект был создан за 2,5 месяца – это сравнительно короткий срок с учетом объема информации, которую пришлось обработать. "Много времени занял анализ данных о выборе подростков, которые предоставил "Профилум", и разработка концепции. Большую работу провели коллеги из студии инфографики, с которыми мы делали проект. Когда подготовительный этап был пройден, остальное уже дело техники: писали тексты на базе графиков, запрашивали комментарии специалистов, верстали и рисовали иллюстрации", – рассказала автор.

Проект будет интересен не только подросткам, но и их родителям. В нем можно найти советы о том, как помочь ребенку выбрать профессию и затем стать востребованным специалистом на рынке. Авторы собрали также реальные кейсы из опыта Москвы и Московской области, рассказывающие о том, как проекты и различные инициативы помогают школьникам узнать больше о профессиях и городских индустриях.