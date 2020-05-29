На "Интермузее" представили спецпроект "Сказки из бомбоубежища"

Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, 28 мая представил в рамках секции "Информационные технологии" онлайн-фестиваля "Интермузей-2020" спецпроект "Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда". Руководитель редакции портала Виктория Приходько и руководитель направления "Культура" Анна Михайлова проанализировали, как с помощью цифровых инструментов трансформировать музейный опыт в интересный и востребованный мультимедийный контент, а также рассказали об идее и условиях создания спецпроекта на основе архивных материалов.

"Мы решили, что история с найденными архивными записями воспитательницы детского сада, детскими рисунками должна получить более интересное обрамление, чем это принято традиционно. Поэтому выбрали такую форму, как спецпроект", – пояснила Виктория Приходько. По ее словам, этот формат позволяет внимательно рассмотреть все документы и глубоко погрузиться в материал, а также донести информацию до широкой аудитории.

"Мы не просто показываем какой-то набор фотографий, рисунков, карточек, мы заставляем аудиторию прожить этот сюжет, прочувствовать его глубоко и принять близко к сердцу", – отметила Приходько.

В числе преимуществ спецпроекта авторы называют и его возможность трансформироваться – например, в дополнение для размещения на интерактивных панелях в живом музее или в просветительский учебный материал для школьников.

Изначально была идея создать совместный проект с Пушкинским музеем и сделать масштабную выставку к 75-летию Великой Победы. "Но карантин внес свои правки, из-за пандемии выставочная деятельность была приостановлена. Мы взяли на себя миссию познакомить читателей, несмотря на эти ограничения, с прекрасными архивными материалами, обнаруженными в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, в такой форме – нам она кажется доступной для любой аудитории", – пояснила Анна Михайлова.

В своем выступлении на онлайн-площадке "Интермузея" она подробно рассказала о структуре спецпроекта и процессе работе над ним.

"Мы бы очень хотели, чтобы эта мультимедийная история максимально расширилась. Надеемся, что после пандемии, когда будет возможность восстановить работу музеев, запланированная выставка все-таки будет реализована, и наш проект станет прекрасной иллюстрацией к ней", – резюмировала Михайлова.

ТАСС выступает генеральным медиапартнером фестиваля "Интермузей-2020", который в этом году посвящен 75-летию Великой Победы.