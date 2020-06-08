Ролики "Ньюм" станут доступны на онлайн-платформе i-UMKA

Информационно-образовательный проект агентства ТАСС "Ньюм" и онлайн-платформа i-UMKA объявили о сотрудничестве.

Почти 300 детских развивающих анимационных роликов – "ньюмов" – теперь доступны для просмотра на сайте одной из лучших образовательных платформ для дошкольников в специально созданном разделе "УМультики".

Созданные командой "Ньюм" – художниками-мультипликаторами, сценаристами, моушн-дизайнерами и педагогами-психологами короткие анимационные ролики расскажут о необычных видах спорта, людях с суперспособностями, интересных фактах о еде, необычных явлениях в нашей жизни и многом другом.

"Дополнительное образование, а также фокус на саморазвитие и полезный контент — это тренд последних нескольких лет, считает руководитель редакции "ТАСС Дети" Ольга Хабаров. – Мы рады быть представленными на платформе i-UMKA, так как полностью разделяем и поддерживаем их ценности. И надеемся, что аудитория оценит наши образовательно-развлекательные ньюмы по достоинству".

Напомним, информационно-образовательный проект "Ньюм", созданный ТАСС в партнерстве с Минпросвещения РФ, был представлен аудитории летом 2019 года. Его задача – в максимально простой и доступной для детей форме знакомить с важными для них темами и отвечать самые разные вопросы: об образовании, спорте, взрослении, субкультуре и многом другом. Ежемесячно редакция выпускает порядка 80 новостных и 30 тематических сюжетов. Основные каналы коммуникации и взаимодействия с аудиторией – социальные сети ВКонтакте и Instagram, видеохостинг Youtube.

i-UMKA – онлайн-платформа для обучения и определения уровня развития когнитивных способностей дошкольников. Она занимает первое место в ТОП-10 лучших практик регионов по поддержке семьи и детства – инициативы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в номинации "Поддержка талантливых детей" Кубок "Вектор "Детство-2018".

Агентство стратегических инициатив взяло на сопровождение проект i-UMKA, как перспективную платформу, которая может обеспечить равные возможности, единые условия и качество образования для полноценного развития каждого ребенка независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.