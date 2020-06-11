ТАСС показал, кто на самом деле населяет загробный мир Данте

Спецпроект, приуроченный к юбилею Данте Алигьери, вышел на сайте ТАСС. О судьбе и творчестве знаменитого итальянского поэта авторы работы "Круги Данте" рассказывают через персонажей "Божественной комедии" – главного произведения его жизни.

Героями проекта стали 13 действующих лиц, связанных с реальным миром поэта. В их числе – родственник Данте, его друг, возлюбленная, а также злейший враг, наставник, кумир и другие персонажи.

"Мы решили показать этих героев не только в "декорациях" "Божественной комедии", но и отразить их роль в жизни Данте, – рассказала автор идеи, редактор специальных проектов сайта tass.ru Ксения Безвиконная. – Поэтому карточка каждого персонажа – это два слоя – литературный и реальный. Литературный слой дает понимание, куда и по какой причине поэт определил героя в загробном мире (в ад, чистилище или рай). Реальный слой рассказывает о самом герое и о его связи с поэтом".

Авторы предлагают читателю два пути для знакомства с проектом. Первый – через "Божественную комедию": в нем персонажи хронологически расположены так, как они встречаются в произведении. Второй путь состоит из двух частей – "Флоренция" и "Изгнание", а персонажи отнесены к разным периодам жизни Данте.

"Для каждого персонажа в проекте мы придумали небольшую визуализацию, которая наглядно объясняет сложную часть повествования "Божественной комедии", – рассказала старший редактор студии инфографики ТАСС Сабина Вахитова. – Мы использовали схемы, карты, а где-то даже считали типы предложений в тексте Данте. Задача была непростая, ведь "Комедия" наполнена метафорами и отсылками к опыту Средневековья".

Проект сопровождают уникальные иллюстрации, которые воспроизводят по описаниям из книги локации "Божественной комедии", а также образы самих героев. До наших дней дошли портреты не всех из них, поэтому часть образов – это творческая фантазия художника.

"Рисовать несуществующие места проще, поэтому с локациями загробного мира все было понятно – главное, внимательно читать Данте, – отметила ведущий иллюстратор студии инфографики ТАСС Анастасия Зотова. – А вот с персонажами оказалось сложнее. Портреты простых людей в Средние века практически не рисовали, и выудить какие-то сведения о костюмах было нелегко. Кого-то из персонажей пришлось придумать с нуля, исходя из описания этого человека в "Божественной комедии". Например, друг Данте Форезе Донати, которого поэт встречает в чистилище, получился добродушным толстяком, ведь отбывал наказание за обжорство".

Над проектом, который создавался почти полгода, работала большая команда, включающая российских и итальянских специалистов по Данте и истории Италии. Сведения о биографии автора "Божественной комедии" сильно разнятся, а насчет ее содержания существует множество интерпретаций – поэтому ТАСС привлек экспертов, помогавших проверять фактическую информацию.