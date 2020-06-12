ТАСС открывает фотовыставку "Россия – от Калининграда до Владивостока" в Минске

Фотовыставка "Россия – от Калининграда до Владивостока", посвященная главному государственному празднику нашей страны – Дню России, откроется сегодня в историческом центре белорусской столицы – в Верхнем городе Минска.

Экспозиция, подготовленной агентством ТАСС совместно с Посольством России в Белоруссии, познакомит зрителей с достижениями и знаковыми событиями, которые произошли за последние годы во всех сферах жизни российского общества и затронули все регионы страны.

Об экономической мощи государства – строительстве крупнейших инфраструктурных, промышленных и спортивных объектов, новейших разработках и современных технологиях расскажут более 40 ярких репортажных работ фотокорреспондентов ТАСС. Среди представленных на выставке снимков – завершение строительства трансграничного моста через Амур в Китай "Благовещенск – Хэйхэ"; открытие нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту Симферополь в Крыму; спуск на воду первого серийного атомного ледокола "Сибирь" и подготовка к старту ракеты-носителя с нового космодрома Восточный.

В числе представленных работ – фотографии президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко во время товарищеских хоккейных матчей в Сочи, а также совместное посещение ими в июле прошлого года Валаама – одного из главных духовных центров нашей страны.

О главном событии в истории России и Белоруссии – 75-летии Победы в Великой Отечественной войне – напомнят репортажи с парада Победы на Красной площади, а также кадры праздничных салютов.

Посетители также смогут увидеть, насколько изменились и похорошели крупнейшие города страны – Москва, Казань, Санкт-Петербург и Калининград. Не оставят зрителей равнодушными и живописные виды Камчатки и Северного Кавказа, Крыма, Кижей, озера Байкал и Иволгинского дацана.

Увидеть фотовыставку можно будет до 14 июня включительно.