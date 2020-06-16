Фотовыставка "Парады Победы" открылась перед зданием ТАСС

Фотовыставка "Парады Победы", посвященная 75-летию исторического парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади, открылась сегодня перед зданием ТАСС на Тверском бульваре, 2.

К юбилею знаменательного события, в Год памяти и славы, агентство покажет не только хорошо известные в России и мире фотографии, но и кадры юбилейных парадов, посвященных 40-летию, 50-летию и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На черно-белых снимках зрители увидят прославленных военачальников – заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами СССР маршала Советского Союза Георгия Жукова, маршала Советского Союза Александра Василевского со сводным полком 3-го Белорусского фронта и генерала армии Дмитрия Лелюшенко. Здесь же фотографии героев-победителей – фронтовиков и тружеников тыла, вынесших на своих плечах все тяготы войны.

В экспозиции также представлены современные работы фотокорреспондентов ТАСС с парадов Победы последних лет, в том числе воздушного парада 9 мая 2020 года.

Авторами архивных кадров парада 1945 года стали знаменитые военные фотокорреспонденты ТАСС, прошедшие войну с первого и до последнего дня: Евгений Халдей, Макс Альперт, Марк Редькин и Яков Халип. Многие их фотороботы вошли в учебники истории Великой Отечественной.

Самые известные фотоработы военкоров агентства можно будет увидеть и в трех витринах здания агентства, где в ближайшее время разместится выставка "С "лейкой" и с блокнотом". Их снимки – это не только документальные свидетельства Великой Отечественной, но и непревзойденные по эмоциональному воздействию портреты людей, которые позволяют ощутить живую атмосферу тех лет.