ТАСС и фонд "Друзья" провели онлайн-встречу, посвященную эффективной благотворительности

Потенциал российской благотворительности обсудили участники онлайн-встречи "Зоны роста: как причинить максимум добра". Ее провел сегодня фонд "Друзья" совместно с информационным агентством ТАСС. Событие прошло в рамках серии бесплатных образовательных семинаров фонда и Московской школы профессиональной филантропии.

Ведущие эксперты отрасли, а также представители бизнеса и медиа обсудили, как привлечь внимание доноров и меценатов к так называемым "слепым зонам" – проблемам, которые лучше всего поддаются решению с помощью пожертвований, но не получают достаточного внимания. На встрече также состоялась презентация исследования "Зоны роста", проведенного фондом "Друзья". Его результаты легли в основу спецпроекта ТАСС, который с помощью интерактивных графиков и статистики показывает важность осознанного отношения к благотворительности.

Об основных выводах исследования рассказал его автор, операционный директор группы "Кашемир и Шелк" Дмитрий Саава. По его словам, у разных благотворительных программ – разная эффективность, поэтому ее "обязательно нужно измерять". Вместе с тем в России практически нет серьезных исследований, которые бы оценивали социальный эффект таких программ. "Зоны роста" как раз и посвящены изучению направлений с наибольшей предельной эффективностью вложенного рубля.

По словам заместителя главного редактора ТАСС Дарьи Пенчиловой, спецпроект агентства "Как причинить максимум добра? " рассказывает о том, что важно не просто жертвовать деньги, но и обращать внимание на то, насколько эффективно они расходуются. "Мы привыкли, что для медиа тема благотворительности – это территория эмоций. Журналист не хочет чувствовать себя бухгалтером, когда он идет в эту сферу. В России нет аналитических проектов на эту тему, поэтому представленный подход для нашей страны – это новаторство", – сказала Пенчилова. По ее словам, спецпроект ТАСС – это попытка измерить то, что происходит в сфере благотворительности, и приглашение СМИ к системному разговору на эту тему.

Основатель и президент фонда борьбы с инсультом "ОРБИ" Дарья Лисиченко, принявшая участие в дискуссии, отметила, что "многие люди не помогают, потому что не осознают эффекта этой помощи – нужно больше информации об этом". Ее поддержала модератор встречи, проректор по развитию и координации Московской школы управления "Сколково" Светлана Миронюк, которая призвала СМИ к более активному участию в развитии российской благотворительности: "Мы продолжаем думать о медиа как о ресурсе, который подсветит тему, а наши СМИ уже давно доросли до более системного и партнерского подхода к филантропии".

Участники встречи сошлись во мнении о том, что нужна консолидированная информационная работа, которая поможет потенциальным донорам сделать осознанный выбор, а также привлечь новых активистов. "Медиа здесь не конкуренты, медиа здесь партнеры", – считает Дарья Пенчилова. По ее словам, СМИ нужна общая площадка, на которой они могут объединить свои усилия, договариваясь о том, на каких темах и направлениях нужно делать акцент. По мнению заместителя главного редактора ТАСС, такая совместная работа позволит добиться системных сдвигов в "зонах роста" уже в ближайшие 3-5 лет.