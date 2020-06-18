"Ньюм" и "Альпина Z" расскажут, как написать свою первую книгу

Информационно-образовательный проект агентства ТАСС "Ньюм" в партнерстве с "Альпиной Z", молодежным направлением издательской группы "Альпина", объявили о запуске совместного проекта – серии анимационных роликов, призванных стимулировать подростков к творчеству и написанию первой книги.

Начиная с июня, каждые две недели в аккаунтах "Ньюм" в YouTube, "ВКонтакте" и Instagram выходят ролики, в которых девочка из вселенной "Ньюм" по имени Варя получает советы, которые должны вдохновить и мотивировать ее написать книгу.

Своим опытом с начинающими авторами делятся талантливые молодые литераторы, которые уже успели заявить о себе в литературном сообществе. Среди них победительница Всероссийской литературной премии "Новая фантастика" Яна Летт, автор новой книги для подростков "Мир из прорех. Новые правила". Сейчас Яне 27 лет, но начала она свой творческий путь еще в 12. Другим участником проекта станет создатель "Светлой книги. Ученик паладина" Дэниэл Кахелин, самый молодой писатель-фантаст в России, – ему всего 18 лет. Но на его произведения уже дали положительные отзывы Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Никас Сафронов и Сергей Лукьяненко.

Как считает руководитель проекта "Ньюм" Ольга Хабарова, "летние каникулы отличное время для того, чтобы попробовать что-то новое, например, написать книгу. А советы от молодых писателей, знающих, с какими сложностями и проблемами могут столкнуться начинающие авторы, дополнительно мотивируют отложить все дела и начать творить".

"Яна Летт ведет литературную мастерскую для начинающих авторов, она –настоящий эксперт в области русского языка и литературы, а Дэн –олицетворение современного поколения, ищущего ответы на сложные философские и экзистенциальные вопросы. Их книги дают возможность увидеть ценности новой эпохи, заглянуть в душу современного подростка и понять, чем он живет и какие проблемы его волнуют. Кроме того, Яна и Дэн личным примером показывают подросткам, что не нужно бояться выражать себя через творчество", – рассказала Анастасия Маркелова, руководитель направления "Альпина Z".

Проект "Ньюм" был запущен ТАСС летом 2019 года в партнерстве с Министерством просвещения РФ. Его задача – легко и доступно рассказывать детям и подросткам о важных для них темах. Ключевой формат подачи контента – "ньюмы": короткие анимационные ролики и видеоновости, длительностью от 30 секунд до нескольких минут. Ежемесячно редакция выпускает порядка 80 новостных и 30 тематических сюжетов. Основные каналы коммуникации и взаимодействия с аудиторией – социальные сети "ВКонтакте" и Instagram, видеохостинг YouTube.

"Альпина Z" – новое направление издательской группы "Альпина", специализирующееся на выпуске фантастики и фэнтези для подростков. Книги "Альпина Z" – это необходимые юному поколению ориентиры, отмеченные премиями авторы, сильные и интересные герои, а также необычные сюжеты, не отпускающие до последней страницы.