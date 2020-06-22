ТАСС и "Сириус" открыли онлайн-выставку на портале "Россия для Победы"

ТАСС совместно с образовательным центром "Сириус" открыл на портале "Россия для Победы" онлайн-выставку агитационных плакатов "Окна ТАСС", ставших одним из символов Победы.

Созданный воспитанниками и педагогами "Сириуса", этот мультимедийный проект призван сохранить историческую память о Великой Победе и ее героях. В числе тех, кто внес свою лепту в разгром врага, были и художники "Редакции-мастерской военно-оборонного плаката "Окна ТАСС", чьи яркие и запоминающиеся работы призывали к борьбе и поднимали боевой дух на фронте и в тылу.

"Медиапроект объединил единомышленников. Сегодня они заботятся о ветеранах, рассказывают детям о подвиге российского народа, вкладе в Победу каждой российской семьи. Наша задача не только сохранять память, но и поддерживать связь поколений, передавать сегодняшним школьникам принципы, которые помогли нам победить в самой страшной войне прошлого века", – рассказала руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Посетители ресурса впервые увидят более 20 плакатов, некоторые из которых уже в первые месяцы Великой Отечественной войны разошлись на цитаты, а в послевоенные годы почти не экспонировались. Среди них – "Болтун – находка для шпиона!" ("Окно ТАСС №13") или сюжеты, посвященные труженицам тыла, например, "Женщины Советской страны – бойцы Отечественной войны. На каждом участке военного тыла женщина наша – огромная сила" ("Окно ТАСС №27") или "Будь готов! " ("Окно ТАСС №623").

"Не только военные и медицинские работники, но и ученые, учителя, спортсмены, деятели искусства, гражданские инженеры и служащие, – люди всех профессий и возрастов объединились против фашизма. Каждый, кто защищал Россию на передовой, развивал технологии в научных лабораториях, поддерживал боевой дух, работал на заводах, стал частью Великой Победы. Сохранить это наследие, приумножить его, развивать сохраненное, объединиться для этого – задача каждого из нас сегодня", – отметила Елена Шмелева.

Фотосъемка плакатов "Окна ТАСС" представлена в фотобанке ТАСС.