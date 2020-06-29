Портал "Будущее России. Национальные проекты" выбрал победителей челленджа "Твое будущее"

Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, определил пятерых победителей челленджа "Твое будущее". Он проводился ко Дню молодежи совместно с Всероссийским конкурсом для школьников "Большая перемена", который является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей" и проходит при поддержке Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ.

Видеорассказ российских школьников о том, как пандемия коронавируса изменила их планы на будущее, появился в День молодежи во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Facebook. Организаторы челленджа, стартовавшего в начале прошлой недели, попросили ребят записать видео с ответами на три вопроса: "Как эта весна повлияла на ваши планы на лето и в целом на будущее?", "За эту весну изменил ли ты свое решение и захотел поступать в другой вуз или колледж?", "За эту весну изменил ли ты планы в выборе будущей профессии?". Школьники – ученики в возрасте от 14 до 17 лет из разных регионов страны – творчески подошли к заданию: кто-то записал свой рассказ прямо из дома, кто-то специально выбрался для этого на природу, а кто-то подготовил целое официальное выступление, оформленное в стиле видеообращений главы государства.

Рассказывая о своих планах, большинство старшеклассников сходится в одном: прошедшая весна заметно изменила их жизнь. Коронавирус нарушил ее привычный ритм, но герои ролика постарались найти плюсы в этой ситуации: "каждый из нас поменялся в лучшую сторону", "весна дала возможность заняться самосовершенствованием" и "узнать много нового". Судя по ответам, не все из ребят окончательно определились с тем, чем они хотят заниматься в жизни, но последние месяцы побудили их более вдумчиво подойти к выбору профессии. А главное – все они стремятся приносить пользу обществу.

Авторами лучших, по мнению редакции портала, роликов стали Елизавета Моисеева (г. Орск, Оренбургская область), Никита Павлов, Наталия Григорьева, Данил Казаков, а также Константин Десятников (р. п. Воскресенское, Нижегородская область). В качестве приза они получат возможность принять участие в онлайн-конференции, которая пройдет на площадке пресс-центра ТАСС с участием известных журналистов.