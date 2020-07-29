Фотограф ТАСС вошел в число победителей конкурса "Самая красивая страна"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) определило победителей фотоконкурса "Самая красивая страна" 2020 года. В их число вошел фотокорреспондент ТАСС Михаил Джапаридзе: его снимок "Занятия йогой в парке" был признан лучшим в номинации "Россия с высоты птичьего полета".

"Я неоднократно участвовал в этом конкурсе, несколько раз мои работы выходили в финал, но побеждаю в нем впервые, – рассказал Джапаридзе. – Конечно, это очень ценный и интересный опыт".

В этом году в конкурсе приняли участие более 8,5 тыс. авторов, приславших почти 60 тыс. снимков. Заседание жюри прошло в режиме видеоконференции под председательством президента РГО, министра обороны РФ Сергея Шойгу. Победителей выбрали в 11 номинациях. В составе жюри работы участников оценивали известные российские фотографы, а также директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, музыканты Николай Расторгуев и Сергей Шнуров, актрисы театра и кино Елизавета Арзамасова и Марина Неелова.

В число финалистов конкурса вошел также фотокорреспондент ТАСС Юрий Смитюк со снимком "Колючий краб", который был представлен в номинации "Подводный мир".

Фотоконкурс "Самая красивая страна", посвященный сохранению дикой природы России, проводится Русским географическим обществом с 2015 года. В нем участвуют и профессиональные фотографы, и любители. За шесть лет на конкурс было подано более 500 тыс. снимков. Работы его финалистов и победителей можно увидеть на выставках, которые с успехом экспонируются по всему миру.