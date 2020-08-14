Юридический департамент ТАСС стал лауреатом отраслевого конкурса

Юридический департамент ТАСС вошел в число призеров ежегодного конкурса "Лучшие юридические департаменты России". Церемония награждения состоялась 13 августа. ТАСС занял третье место в номинации "Юридическое сопровождение цифровых продуктов".

"Для нас особенно приятно оказаться в шорт-листе с такими "монстрами" цифровых проектов, как МТС, "Билайн", Сбербанк, и обойти банк "Точка" и "Яндекс.Маркет", –сказала, комментируя результаты конкурса, руководитель юридического департамента Екатерина Кулагина. – Все эти компании отличаются очень сильными многочисленными командами, многомиллионными проектами стартап-инкубаторов, а в ТАСС юридическим сопровождением цифровых проектов занимается небольшая команда с очень ограниченными ресурсами. Но это золотая, суперсильная и надежная команда".

Отличительная особенность конкурса – ярко выраженная творческая составляющая в оформлении заявок. Жанровая палитра проектов участников разнообразна: комикс, сценарий научно-популярного фильма с иллюстрациями художников, инструкция по игре в покер и ряд других. Юридический департамент ТАСС представил на суд жюри эссе, оформленное в характерной для агентства стилистике "Окон ТАСС". Оно показывает, как в агентстве ведется сопровождение развития цифровых продуктов с точки зрения права, как решаются вопросы рекламы и реализации спецпроектов, какие ТАСС использует инструменты для выявления и противодействия fake news. Кроме того, в эссе представлен опыт агентства в части правового регулирования VR и AR проектов и других современных цифровых форматов.

Конкурс "Лучшие юридические департаменты России" проводится с 2006 года. Его организатором выступает юридический журнал Legal Insight, ориентированный на освещение актуальных тенденций в области права и правоприменения в условиях постоянно меняющейся бизнес-среды.