Фотовыставка "День российского флага" открылась перед зданием ТАСС

Фотовыставка, посвященная Дню государственного флага России, открылась перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре, 2.

Праздник, который отмечается в нашей стране 22 августа, стал для россиян символом любви и верности к своему Отечеству. Триколор воплотил в себе летопись великих побед – в нем память о событиях прошедших веков и гордость за достижения наших дней в науке и культуре, промышленности и образовании, экономике и спорте.

Сегодня государственный флаг России вселяет в жителей нашей страны гордость и веру в свои возможности и объединяет общество вокруг идей созидания и развития. Об этом рассказывают работы, сделанные фотокорреспондентами ТАСС во время различных событий в разных точках страны и мира за последние десятилетия.

Репортеры агентства запечатлели пронос флага России знаменной группой батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время парада Победы в Москве в этом году; праздничный салют в столице во время Дня России и молодежную акцию в Новосибирске во время празднования Дня государственного флага. Среди других работ – выступление спортсменов российской сборной по флайборду в Санкт-Петербурге во время акции по поднятию флага нашей страны над акваторией Невы в День России; болельщица сборной России во время трансляции в Казани матча-открытия чемпионата мира по футболу – 2018 и другие. Здесь же зрители увидят президента России Владимира Путина во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров, построенных Минобороны России в 2020 году.

Экспозиция продлится до конца августа.