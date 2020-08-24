Тассовцы приняли участие в "Ночном забеге"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Единственный массовый ночной забег Москвы, стартовавший после захода солнца у стен большой спортивной арены "Лужники", собрал несколько тысяч любителей спорта и прошел по одному из самых живописных маршрутов столицы – Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

Десятикилометровку пробежали и представители ТАСС – ведущий специалист кадрового и учебного департамента Анна Петрук и digital-продюсер коммерческого контента редакции сайта tass.ru Дмитрий Савицкий.

После дистанции коллеги поделились своими впечатлениями. "Это мой четвертый ночной забег. Бежал в качестве тренировки, чтобы разнообразить локации и атмосферы. Основной задачей было успеть на метро, это у меня получилось. Так что результатом доволен", – рассказал Дмитрий Савицкий.

"Поздний летний вечер на набережной. Цветные огни, фонарики, подсветка. Стильная и громкая танцевальная музыка от диджея. И ведущий хороший, и конкурсы нормальные. Бар с магнием. На дресс-контроле обязательное условие – маска. Примерно 8000 красивых, улыбающихся, заряженных и светящихся мигающими налобными фонариками людей. Модный рейв? Нет. Ночной забег! Был красивый бег, идеальные метры по специально открытому для нас стадиону "Лужники" и фееричные финиши. Третий год бегу этот старт, и всегда он оставляет только лучшие эмоции и воспоминания!" – поделилась впечатлениями Анна Петрук.