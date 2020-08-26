Фотографы ТАСС победили в конкурсе "Не просто точка на карте"

Фотокорреспонденты ТАСС Артем Геодакян и Антон Новодережкин вошли в число победителей фотоконкурса "Не просто точка на карте", посвященного России и ее туристическому потенциалу. Организатором конкурса, который проводится в рамках проекта Time4photo, выступил Фонд "Росконгресс".

Работа Артема Геодакяна заняла первое место в номинации "Уличная фотография/повседневная жизнь". "Этот снимок мне удалось сделать в первые дни самоизоляции, когда по редакционному заданию нам нужно было снимать жанры в городе, - рассказал Геодакян. - На улице было немноголюдно. На мою удачу у памятника "Рабочий и колхозница" мне встретились несколько работников, проводивших обрезку деревьев. В какой-то момент я увидел КАДР и стал ждать, чтобы снять мужчину в том же ракурсе, что и рабочего на памятнике. Я рад, что именно с этим кадром я стал победителем, ведь это значит, что мне удалось запечатлеть и донести до зрителя свою задумку. Вдвойне приятно разделить первое место с моим коллегой Антоном Новодережкиным".

Первое место в номинации "Наука" жюри присудило Антону Новодережкину за снимок, сделанный на заводе группы компаний "Микрон" в Зеленограде и рассказывающий о производстве микроэлектронной продукции. "Герой фотографии – рядовой сотрудник, которого увидел за работой. Композиционно его действия очень удачно сложились в кадр, вот так и получился фотоснимок", – рассказал Новодережкин.

Проект Time4photo стартовал в начале июня. Это постоянно обновляемая фотоколлекция, которая посвящена природе и географии России, культуре и традициям населяющих ее народов. Сегодня проект насчитывает более 1,3 тыс. фотографий от более чем 200 авторов. Лучшие снимки регулярно публикуются на сайте Фонда "Росконгресс", а также в его официальных аккаунтах в Instagram и Facebook.