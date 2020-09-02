Сотрудники ТАСС будут модерировать ключевые дискуссии III Столыпин-форума

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сразу семь сотрудников ТАСС станут модераторами дискуссий III Столыпин-форума, который начнет работу 3 сентября на площадке МГИМО МИД России. В этом году его темой станет "Иммунная система мировой экономики". Участники мероприятия обсудят различные модели укрепления иммунитета экономик в посткоронавирусном мире. Также представители российских и зарубежных органов власти, бизнеса и эксперты обменяются опытом повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет цифровой трансформации отраслей в условиях COVID-19.

В первый день работы форума дискуссию на тему "Профессия-предприниматель" проведет руководитель направления "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" редакции проекта "Стратегические цели развития" Юлия Ермилова. В числе ключевых вопросов дискуссии – можно ли обучить предпринимательству, как вовлечь и мотивировать активное население заняться собственным бизнесом?

Заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина, курирующая работу экономического блока агентства, обсудит с участниками встречи "Банки индустрии 4.0" вызовы, с которыми столкнулся финансовый сектор. Делегаты форума узнают о наиболее перспективных решениях, которые были разработаны в период пандемии в России и странах Европы, а также постараются увидеть будущее финансового сектора через 5 и 10 лет.

Развитие транспортной инфраструктуры и повышение ее пропускной способности при одновременном снижении себестоимости перевозок станет темой для обсуждения в рамках секции "Сектор мобильность – транспорт будущего". Ее проведет руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев.

Главным событием второго дня работы Столыпин-форума станет пленарная сессия "Цифровая перезагрузка отраслей: стратегическое преимущество в период пандемии". Ее модератором выступит заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова. Эксперты обсудят, почему благодаря цифровым технологиям пандемия COVID-19 стала настолько значимой для всего мира, а также подискутируют о том, как digital-сервисы и платформы помогли бизнесу сохранить выручку в непростой период.

Ведущая пресс-центра ТАСС, журналист Виктория Кладиева в рамках диалога на тему "Выращивание высокотехнологичных компаний – конкуренция стран и мегаполисов" обсудит со своими гостями ключевые факторы успеха в конкуренции за создание и развитие высокотехнологичных компаний.

"Промышленный дизайн и молодые инженеры – новое качество промышленности" и "Индустрия питания – инновационные форматы бизнеса" – эти темы будут в центре внимания участников дискуссий, которые проведет ведущий пресс-центра ТАСС, журналист Алексей Литвяков.

В эпоху коронавируса многие знаменитые галереи, музеи и театры фактически переехали в web-пространство, а вместо кинотеатров на первый план вышли потоковые мультимедийные платформы. Заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов в рамках дискуссии "Искусство в web-пространстве" обсудит со своими собеседниками, каким будет будущее искусства и какие цифровые технологии могут быть использованы при создании предметов искусства.

Ключевые новости и заявления спикеров Столыпин-форума найдут отражение на новостных лентах ТАСС – агентство выступает его генеральным информационным партнером.

Ознакомиться с программой форума можно на сайте мероприятия.