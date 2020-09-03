Российская книжная палата примет участие в Московской международной книжной ярмарке

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Специалисты Российской книжной палаты (РКП) – филиала ТАСС – примут участие в Московской международной книжной ярмарке, которая проходит в столице со 2 по 6 сентября. В этом году она собрала около 300 издательств из разных регионов России, представивших десятки тысяч книг. ТАСС выступает генеральным информационным партнером ярмарки.

Генеральный директор РКП Елена Ногина выступит 4 сентября на научно-практическом семинаре "Статистика книгоиздания России в зеркале кризиса, вызванного пандемией COVID-19 (промежуточные итоги)". Она представит статистические данные первого полугодия и расскажет, как изменилась отрасль за это время. "Мы зафиксировали падение в количестве названий и в тиражах – из-за пандемии не работали некоторые издательства и типографии. Но спад оказался не настолько большим, как мы прогнозировали, – рассказала Ногина. – По названиям падение составило не более пяти процентов, по тиражам и того меньше – около двух процентов. Правда, во втором полугодии мы прогнозируем более существенный спад".

В этот же день Книжная палата проведет семинар "Разработка нового стандарта на издательское оформление статей в периодических изданиях". "Мы расскажем о том, как корректно составить библиографическое описание публикации в журналах, газетах и другой периодике, поэтому семинар будет интересен редакторам СМИ", – сообщила Елена Ногина. Об особенностях нового стандарта на мероприятии расскажут также заместитель генерального директора Книжной палаты Константин Сухоруков и руководитель библиографического отдела Галина Калинина.

В этом году из-за коронавируса ярмарка сменила свою традиционную площадку, переместившись с территории ВДНХ в центральный выставочный зал "Манеж". Еще одним новшеством стало объединение онлайн и офлайн-форматов: те, у кого не будет возможности посетить мероприятия ярмарки, могут смотреть трансляцию на официальном сайте. В онлайн перешли и зарубежные участники: авторы, издатели, иллюстраторы и другие представители книжной отрасли.

Всего за пять дней на ярмарке пройдет более 270 мероприятий: встречи с известными писателями, презентации, лекции, круглые столы и мастер-классы. Гостей ждут главные книжные премьеры этого года, выход которых был отложен из-за пандемии коронавируса, детская и учебная литература, музейные и арт-издания. Почетный гость события – Республика Корея, подготовившая программу Future-ing ("Будущее – сегодня"), которая знакомит с наиболее интересными новинками корейского книгоиздания.

Московская международная книжная ярмарка – крупнейший книжный форум в России и Восточной Европе, который ведет свою историю с 1977 года. Организатором события выступает Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и правительства Москвы.