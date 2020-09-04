Мультимедийная выставка ТАСС об испанцах – защитниках Ленинграда открылась в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "Испанские интернационалисты в боях за Ленинград" открылась в четверг в Историческом парке "Россия – моя история". Это первая подобная выставка в России. Она стала промежуточным итогом шестилетней исследовательской работы, которую ведет ТАСС по увековечению советско-испанского боевого братства в Ленинградской битве.

В церемонии открытия приняли участие генеральный консул Испании в Санкт-Петербурге Феликс Вальдес, председатель Испанского центра в Москве Мария-Тереса Касеро, и.о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров, генеральный директор Исторического парка "Россия – моя история" Олег Черняга, заведующая педагогическим музеем Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования Людмила Дербилова, представители поисковых отрядов "Линия фронта", "Доброволец - Политех" и "Патриот", а также сотрудники ТАСС.

"Для нас было важным сделать доступной и понятной прежде всего для молодежи эту страницу истории двух стран, которую до сих пор тассовцы писали преимущественно в виде научных исторических статей и книг, ориентированных больше на военных историков и испанистов", – рассказал руководитель отдела корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС Станислав Вязьменский.

Многие материалы на выставке представлены впервые. Например, об испанских летчиках-республиканцах, защищавших небо над северной столицей и над Дорогой жизни. Этот раздел экспозиции был подготовлен совместно с Испанским центром в Москве и Ассоциацией летчиков-республиканцев (A.D.A.R.).

Одним из экспонатов выставки стал документальный фильм "За вашу и нашу свободу", снятый карельским телевидением в 1987 году и хранящийся сейчас в музее истории Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Героями ленты стали трое испанцев-ополченцев, воевавших в составе 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения на Карельском фронте.

В экспозицию также вошел мультимедийный спецпроект "Сказки в бомбоубежище: хроники жизни детских садов и школ блокадного Ленинграда". Он подготовлен командой портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, в содружестве с музеем Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования.

"Мы посчитали логичным включить "Сказки..." в выставку, – рассказал Станислав Вязьменский. – Потому что в Ленинградской армии народного ополчения воевали испанские "дети войны" – те, кого вывезли в СССР в 1937-1938 годах из охваченной гражданской войной Испании. С началом Великой Отечественной они встали на защиту своей второй родины. В том числе и тех ленинградских малышей, о которых идет речь в спецпроекте ТАСС".

"Команда портала "Будущее России. Национальные проекты" готовила спецпроект "Сказки в бомбоубежище…" так, чтобы его можно было показывать на различных площадках и к теме жизни детей в осажденном Ленинграде было привлечено максимальное внимание аудитории, – рассказала руководитель портала Виктория Приходько. – К выставке "Испанские интернационалисты в боях за Ленинград" мы подготовили и интерактивный формат, и видеоформат. В итоге получился новый уникальный проект, который совмещает достоинства мультимедийного продукта и документального фильма".

Отметим, выставка "Испанские интернационалисты в боях за Ленинград" вошла в постоянную экспозицию Исторического парка "Россия – моя история" и демонстрируется на тач-панелях в зале "Санкт-Петербург". Ее мультимедийный формат позволит в перспективе многократно пополнять представленную здесь информацию.

Организаторами выставки стали исторический парк "Россия – моя история", информационное агентство России ТАСС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Испанский центр в Москве, Ассоциация летчиков-республиканцев (Испания).

Партнер выставки – Ассоциация "Архивы Гражданской войны и эмиграции" (Испания).