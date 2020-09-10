Представители ТАСС обсудят GR-коммуникации и детский контент на Baltic Weekend

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Юбилейный ХХ Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend открылся сегодня в Санкт-Петербурге. Он объединил лучших практиков в области PR, маркетинга и рекламы, digital и смежных областей. В ходе мероприятия профессионалы поделятся своим опытом, проанализируют последние изменения и обсудят, как пандемия COVID-19 повлияла на бизнес и коммуникационный рынок.

В работе Baltic Weekend принимают участие представители ТАСС.

В первый день форума заместитель главного редактора агентства Лана Самарина стала участницей дискуссии на тему "Хвост виляет собакой: эффективные стратегии GR-коммуникации". Почему GR сегодня стал так важен, как сделать государство и его институты своими сторонниками и что предпринимать компаниям, которые не получили поддержку в период кризиса – эти и многие другие актуальные вопросы были в центре внимания участников встречи. По мнению Ланы Самариной, бизнесу необходимо проявлять инициативу в коммуникации с властью, быть более открытыми и оперативно реагировать на инициативы властей. Площадкой же для обсуждений таких инициатив как раз могут стать ресурсы ТАСС. "Нам удалось запустить серию круглых столов по решению актуальных для общества и бизнеса задач в условиях пандемии, и в этих дискуссиях на равных принимают участие представители бизнеса, властей и экспертного сообщества", – сказала она.

Специальную секцию, посвященную созданию контента для самого медийного поколения – "зумеров", ТАСС проведет 11 сентября. Название мероприятия – "Знаем ли мы наших детей? Поколение зумеров, его интересы и любимый контент" – говорит само за себя. Его модератором выступит заместитель главного редактора Дарья Пенчилова, курирующая диджитал-блок ТАСС. Участниками встречи станут генеральный директор телеканала "Мультландия" Елена Опалева, руководитель по коммуникации с ключевыми клиентами ВКонтакте Павел Астахов, управляющий партнер агентства "Социальные сети" Денис Терехов, эксперт по стратегическим коммуникациям, советник в Департаменте образования и науки Москвы Кермен Манджиева, PR-директор Учи.ру Анна Мянник, семейный психолог Марина Нахалова и консультант по работе с поколением Z Дарья Фокина. В ходе дискуссии собеседники попытаются ответить на главные вопросы: как современным медиа оставаться актуальными для нового поколения, на что делать акцент, как привлекать и удерживать внимание поколения Z?

Организатором Baltic Weekend выступает коммуникационное агентство SPN Communications и Некоммерческое партнерство "СЗ РАСО".

Агентство ТАСС – генеральный информационный партнер форума.

Подробная информация о мероприятии представлена на сайте Baltic Weekend.