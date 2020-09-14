Собкоры ТАСС по Иркутской и Кемеровской областям победили в конкурсе "Сибирь.ПРО"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Собственные корреспонденты ТАСС по Иркутской и Кемеровской областям Светлана Латынина и Мария Пименова вошли в число победителей XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства "Сибирь.ПРО", который с 2006 года проводится при поддержке полпреда президента России в Сибирском федеральном округе. Тема конкурса в этом году – "НацПРОект".

"По итогам голосования жюри в 2020 году корреспонденты информационного агентства России ТАСС в Сибирском федеральном округе признаны победителями конкурса", – говорится в официальном письме в ТАСС от Сибирского окружного информационного центра, выступающего оператором конкурса.

Собкор ТАСС по Иркутской области Светлана Латынина стала лучшей среди авторов печатных/сетевых изданий в номинации "Свой дом". Она завоевала золото за материал "Жить без мусора. Ученый из Новосибирска знает, как обойтись без отопления и канализации". "Я всегда интересовалась вопросами сохранения Байкала, потому что для меня это не просто самый глубокий в мире колодец с чистой водой, но и мой дом, я здесь живу, – рассказала Латынина. – Считаю, что мер по охране озера на уровне государства пока принимается мало, а вот общественные инициативы рождаются часто, и нужно рассказывать миру о людях, которые с ними выступают. Рада, что тема сохранения озера волнует не только тех, кто живет на его берегах, а гораздо более широкий круг людей: буквально за месяц до победы на "Сибирь.ПРО" статья об ученом из Новосибирска Игоре Огородникове, который прививает жителям байкальского побережья экопривычки, была высоко оценена на всероссийском конкурсе "Правда и справедливость". Нелишнее доказательство того, что вопросы сохранения уникального озера интересуют страну".

В номинации "Горный ПРОфиль" в категории "Автор печатного/интернет-СМИ" победила собкор агентства по Кемеровской области Мария Пименова с публикацией "Забойная история Рамзана Галиева. Как суровая профессия сделала шахтера художником".

"Я работаю в Кузбассе – это промышленный регион, где добывается больше половины всего российского угля, – говорит Мария. – Практически каждая семья в регионе так или иначе связана с угольной промышленностью, поэтому героем моего материала и стал шахтер. Портретный очерк про горняка Рамзана Галиева, который был отмечен на конкурсе "Сибирь.ПРО", был подготовлен и опубликован ТАСС накануне профессионального праздника – Дня шахтера".

Награждение победителей пройдет 28 сентября в Новосибирске с участием полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

XV Межрегиональный конкурс журналистского мастерства "Сибирь.ПРО" стартовал 18 марта 2020 года. Для участия в нем было подано 944 работы. Итоги конкурса опубликованы на сайте.