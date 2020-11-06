Лана Самарина рассказала о роли госинформагентства в современном инфопространстве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Онлайн-семинар "Коммуникационный ландшафт России" прошел сегодня в рамках специального образовательного курса "Коммуникации в новой социально-экономической реальности", слушателями которого стали преподаватели профильных дисциплин вузов. Задача курса – приблизить учебные процессы в высших учебных заведениях страны к реальной практической деятельности в сфере коммуникаций. Поэтому спикерами семинаров – всего их запланировано четыре – выступают профессионалы отрасли. Они знакомят участников с новыми трендами на рынке PR, актуальными практиками в области общественных связей и представляют кейсы из практики своих компаний и организаций.

Заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина свое выступление посвятила новой роли СМИ в коммуникационном треугольнике "государство-бизнес-общество" и актуальным форматам освещения основных направлений государственной повестки.

Она подробно познакомила слушателей с работой ведущей новостной службы страны, информационными продуктами и проектами ТАСС, рассчитанными на различные аудитории.

Особое внимание Самарина уделила практическим вопросам – трудностям при освещении госповестки. Ведь во многом именно от умения сотрудников пресс-служб правильно коммуницировать со СМИ и транслировать успехи в реализации госпроектов зависит доверие общества к власти. Излишняя увлеченность бюрократической подачей информации становится одной из причин недоверия общества к любым властным инициативам. По словам Самариной, помочь в решении этой проблемы могут экспертные площадки и социально значимые проекты, где чиновники, представители бизнеса, общества и СМИ могут вести конструктивный диалог.

В заключении своего выступления заместитель главного редактора ТАСС дала несколько практических советов. Она рекомендует "быть открытыми и не отмалчиваться, оперативно реагировать и заявлять о своих позициях, не подменять мнение рекламными слоганами и главное – проявлять инициативу в коммуникации с властью, обществом и бизнесом".

Организаторами специального образовательного курса "Коммуникации в новой социально-экономической реальности" выступают Российская академия общественных связей и Ассоциация преподавателей по связям с общественностью.