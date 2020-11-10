Участники форума "Сильные идеи для нового времени" представят 300 идей для развития страны

Москва, 10 октября. Заключительный этап форума "Сильные идеи для нового времени" пройдет 11–13 ноября на площадке Центра международной торговли в Москве. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу его официального медиабанка.

Деловая программа события включает пленарное заседание, дискуссии по семи тематическим направлениям, презентации и представление лучших идей, которые помогут определить вектор развития страны на последующие десятилетия. Форум призван не только отобрать самые перспективные идеи, но и сформировать содружество инициативных людей, организовать команды, готовые приступить к реализации своих предложений и тиражированию успешных практик. Событие объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан.

Форум "Сильные идеи для нового времени", инициаторами которого стали Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", стартовал летом 2020 года с запуска крауд-платформы для сбора инициатив, призванных обеспечить устойчивое развитие. Подать свою идею участники могли в рамках семи основных направлений: современная экономика, новая социальная стратегия, новое городское развитие, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка, новые компетенции, новая технологическая стратегия. За 2 месяца приема заявок на платформу поступило около 15 тысяч идей из всех 85 субъектов страны. В ходе стратегических сессий, проведенных на площадках "Точек кипения" в октябре, стали известны 1000 лучших идей. Из них были отобраны 300 самых перспективных – втрое больше, чем планировалось изначально.

Одним из важных мероприятий проекта стали "Дневники форума" – серия экспертных дискуссий, посвященных тематикам треков, которую провела команда управления конференций ТАСС на площадках агентства, АСИ и фонда "Росконгресс". Модератором сессий выступил руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС Андрей Журанков. В течение месяца спикеры в онлайн-формате обсуждали ключевые вопросы повестки, рассказывали о предложенных идеях, самых активных регионах, делились своими наработками. Важной задачей "Дневников форума" было не только познакомить потенциальных участников с тематическими направлениями, но и мотивировать их присылать свои предложения. Дискуссии на актуальные темы вызвали интерес у широкой аудитории. Сейчас у "Дневников форума" более 120 тысяч просмотров на разных площадках.

"Это интересный опыт содержательной разработки события. Говорить о будущем действительно сложно, для этого нужна определенная смелость. Именно этого требовали ключевые темы от организаторов и участников. Каждому спикеру необходимо было стать немного визионером и, опираясь на свою экспертизу, заглянуть в следующее десятилетие. И нам как организаторам пришлось при подготовке каждого из эфиров совершать экскурс в завтрашний день, чтобы определить вехи обсуждения", – рассказала руководитель направления управления конференций ТАСС Елена Борисенко.

В преддверии события команда управления конференций ТАСС также подготовила интервью с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. В нем он дал оценку работы форума "Сильные идеи для нового времени" и рассказал о глобальных вызовах следующего десятилетия, которые стоят перед Россией и миром. Беседу вела руководитель отдела "Макроэкономика – Государственное регулирование" редакции экономической информации Елена Кудрявцева.

В рамках форума откроется лекторий фонда "Росконгресс", где будут представлены его ключевые проекты и пройдет ряд дискуссий на актуальные темы. 11 ноября в лектории состоится сессия "Здоровое общество: презентации лучших практик и инициатив", на которой выступит Инна Финочка – руководитель направления "Здравоохранение" портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС. Она расскажет об информационной поддержке социальных инициатив, роли СМИ в вопросе сохранения общественного здоровья и популяризации здорового образа жизни, а также поделится редакционным опытом, включающим различные подходы к информированию общества в период пандемии. В их числе – серия прямых эфиров, проведенная совместно с Минздравом России, а также сотрудничество ТАСС с проектом фонда "Росконгресс" "Здоровое общество".

Трансляция всех мероприятий деловой программы заключительного этапа форума будет доступна на его официальном сайте.