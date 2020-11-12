Спецпроект "Сказки в бомбоубежище" стал лауреатом Всероссийской премии "Культура онлайн"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Спецпроект "Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда", созданный командой редакции ТАСС "Стратегические цели развития" для портала «Будущее России. Национальные проекты», вошел в число победителей Всероссийской премии "Культура онлайн". Он удостоен "Специального приза жюри" – новой номинации, в которой были отмечены проекты, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге, в Центральном выставочном зале "Манеж".

"В год 75-летия Великой Отечественной войны портал "Будущее России. Национальные проекты" обратился к незаслуженно забытым фрагментам истории – тем событиям, которые оставались в тени фронтовых побед, – рассказала заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина. – "Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда" посвящен будням воспитателей, учителей и детей в период блокады. Это очень добрая, трогательная история, нет людей, которые бы остались равнодушными к ней. Я всем советую посмотреть этот спецпроект, он помогает становиться добрее, чище, будит в нас все самое лучшее. И моя искренняя благодарность автору проекта Ане Михайловой – Аня покинула команду ТАСС и перешла работать в АНО "Национальные приоритеты", Виктору Новикову, Насте Анушевской, Дарье Большенко, Насте Евсинекиной, Антону Кузнецову, Валентину Федорову, Артему Беседину и, конечно, Виктории Приходько".

Как напомнила Самарина, 10 ноября открылась интернет-платформа "Национальные проекты России", которая стала преемником сайта "Будущее России. Национальные проекты". Работать над платформой будет команда сотрудников АНО "Национальные приоритеты" и журналистов ТАСС. По словам Самариной, новый этап в жизни портала открывает широкие возможности для его развития: "Объединив усилия с АНО "Национальные приоритеты", мы сможем исполнить возложенные на нас задачи по разъяснению широкой общественности целей национальных проектов, помочь создать инструмент, позволяющий любому гражданину использовать те возможности, которые предоставляют ему нацпроекты".

По словам руководителя диджитал-проектов и SMM редакции ТАСС "Стратегические цели развития" Виктора Новикова, в процессе работы над проектом "Сказки в бомбоубежище": хроники блокадного Ленинграда" сотрудники редакции использовали архивные данные, которые "прямым образом свидетельствуют о времени блокадного периода, о работе и жизни персонала и воспитанниках детских садов Ленинграда". По его словам, множественное число здесь не случайно – описание одного конкретного детского сада можно смело масштабировать до целого города. В числе особенностей проекта Новиков отметил возможность его практического использования. "На основе проекта была создана система, которая с легкостью интегрируется в образовательный процесс благодаря связке: голос за кадром и синхронный ему автоскроллинг по проекту", – сказал он.

Всего на рассмотрение экспертного совета, в состав которого вошли деятели отечественной культуры и представители СМИ, поступило 235 работ. Из их числа был сформирован список в 25 финалистов. Проекты разделили по следующим номинациям: "Лучший онлайн-проект", "Онлайн-прорыв", "Интеграция IT и культуры", "Лучшая онлайн-платформа", "Лучшая smm-кампания".

Онлайн-трансляция велась на официальном сайте и в социальных сетях Санкт-Петербургского международного культурного форума, на портале Культура.рф и на сайте телеканала "Санкт-Петербург". Подробнее о лауреатах премии можно прочитать здесь.