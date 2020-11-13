ТАСС рассказал об успешных решениях для продвижения бренда на Forum.Digital Marketing

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ключевые тренды маркетинга обсудили участники форума Forum.Digital Marketing, который прошел сегодня в онлайн-формате. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия, а также принял участие в работе секции, посвященной маркетинговым стратегиям в эпоху цифровой модернизации.

Форум, организованный Фондом развития цифровой экономики при поддержке Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции, был посвящен новым тенденциям в отрасли, вызванным пандемией коронавируса. Его участниками стали крупнейшие компании-рекламодатели, маркетинговые и аналитические агентства России. Более 30 спикеров поделились своим опытом с многотысячной зрительской аудиторией. Они обсудили наиболее выигрышные стратегии в сфере бизнеса, современные аналитические подходы, а также новые технологии и будущее индустрии.

Руководитель отдела по работе с рекламными агентствами департамента продаж ТАСС Наталья Матушкина выступила модератором и спикером первой секции форума. Она рассказала об опыте работы с партнерами в новых условиях, а также привела примеры успешных кейсов ТАСС, которые помогли клиентам оптимизировать свою деятельность и найти новые ресурсы для развития бизнеса. "Для того, чтобы бренд мог выстроить коммуникацию в новой реальности, необходимо найти здравый баланс между performance и брендинговой рекламой, – отметила Матушкина. – Крупным рекламодателям стоит вкладываться в контентно-имиджевые спецпроекты, в которых фокус смещается с продукта на полезное действие контента – будь то глубокое исследование темы, вовлекающий интерактив или просто интересная история".

Основываясь на опыте уходящего года, спикер ТАСС дала ряд рекомендаций для успешной работы бизнеса в новых условиях. "Необходимо переосмыслить клиентский путь с учетом первой и второй волны пандемии и достаточно быстро реагировать на новые запросы аудитории. Это позволит наладить непрерывный диалог, персонализировать предложение и в конечном счете повысить продажи", – отметила Матушкина.

Она поделилась с участниками форума прогнозом изменений, которые произойдут на рынке в ближайшей перспективе с учетом перехода многих проектов в онлайн. "В будущем все каналы коммуникации еще больше будут оснащены различными элементами дополненной реальности и более сложными интерактивными механиками. Будут совершенствоваться чат-боты, они станут более персонализированными и смогут решать еще больше бизнес-задач. И, безусловно, все это будет невозможно без качественной работы с данными, ценность которых возрастает с каждым днем", – рассказала Матушкина.

В дискуссии, которую она модерировала, приняли участие представители компаний Coffee Analytics, My Target, "1С-Битрикс", "ВКонтакте", "Яндекс.Маркет". Они рассказали о том, как изменилось поведение и привычки пользователей в 2020 году в связи с пандемией, а также поделились рецептами оптимизации маркетинговых инструментов и развития бренда в новых условиях.