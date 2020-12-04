"Русский Уголь" продолжает социальную поддержку детских учреждений Приамурья

ТАСС, 4 декабря. В ноябре и начале декабря 2020 года компания "Русский Уголь" (входит в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева) продолжила программы социальной поддержки детских учреждений Приамурья.

Продолжается социальное партнерство горняков Амурской области и Райчихинского центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, "Шанс". В декабре угольщики помогли обеспечить всем необходимым новую группу малышей, поступивших в это детское учреждение.

"Уже не первый год центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, "Шанс" держит тесную связь с коллективом компании "Русский Уголь". И мы не раз убеждались в том, что в случае необходимости они проявят к нам свое внимание и поддержку. Поэтому, когда в учреждение поступили малыши, и нужно было срочно оборудовать группу для их проживания, наши друзья-горняки сделали все возможное для создания в ней уюта", - рассказала директор центра "Шанс" Светлана Королева.

Благодаря помощи компании "Русский Уголь" и ее актива в Приамурье АО "Амуруголь" детские комнаты центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, пополнились новой мебелью, ковровыми дорожками, комплектами штор и другими необходимыми предметами быта, а также новым игровым и дидактическим материалом, который будет способствовать развитию детей.

В декабре 2020 года "Русский Уголь" окажет помощь в модернизации помещений детского сада "Радуга" в селе горняков Варваровка. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение основано в августе 1996 года. Сейчас в нем функционирует 7 возрастных групп, которые посещают 125 воспитанников.

В детском саду горняцкого села для малышей на бесплатной основе действуют различные развивающие кружки, среди которых – театральный, музей для дошкольников, клуб "Здоровейка". С 2014 года на базе учреждения работает психолого-педагогический консультационный центр для поддержки семей, имеющих детей с проблемами развития и детей дошкольного возраста. А вскоре здесь будет открыт логопедический центр для коррекции речи детей дошкольного возраста.

Горняки Приамурья также являются социальными партнерами Спортивной школы Ивановского района Амурской области, основанной в 1966 году. Сейчас в школе занимаются гандболом, мини-футболом, хоккеем, волейболом и художественной гимнастикой 364 ребенка. В ноябре "Русский Уголь" помог в оснащении центрального стадиона села Ивановка.